Сейсмограф. Фото © flickr.com / Matt Katzenberger

21 ноября 2021, 03:25

Бакинцы почувствовали землетрясения в Шамахы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Баку ощутили землетрясения магнитудой 5,1 и 4,1, которые произошли в Шамахы, расположенном за 120 километров от столицы Азербайджана.  

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября неподалеку от Шамахы произошло землетрясение, точки ощутили жители Степанакерта.

Вечером 20 ноября в 20 километрах к югу от станции Пиргули на территории Шамахинского района произошло землетрясение магнитудой 5.1, очаг залегал на глубине 42 км, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По словам сотрудника ведомства, в эпицентре сила подземных толчков достигала пяти баллов, в прилегающих районах – четырех-трех баллов.

Спустя несколько минут в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1, сообщил он.

После землетрясения последовали еще несколько подземных толчков, сообщил глава указанного сейсмоцентра Гурбан Етирмишли. Кроме того, по его словам, было зарегистрировано несколько афтершоков.

"Должны быть небольшие толчки, чтобы произошла энергетическая разрядка и переход в фоновую степень. Не верю, что будет более сильное землетрясение. Потому что землетрясения силой 5,1, 4,1 ,а затем 2,5 и 2 балла обеспечили определенный сброс энергии. То есть я не верю, что будут катастрофические разрушительные толчки», - цитирует Етирмишли агентство АПА.

В МЧС Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в ведомство не поступало.

Жители некоторых районов Баку сказали корреспонденту "Кавказского узла", что почувствовали подземные толчки.

«Я смотрела телевизор. Вдруг словно качнуло меня, сразу посмотрела на люстру. Она слегка качалось. Все продолжалось несколько секунд», - сказала жительница массива Йени Ясамал Самира Гараева.

Муса Гулиев, проживающий в Бакинском пригороде, также почувствовал толчки.

«Мы живем на последнем этаже девятиэтажки. Обычно на верхних этажах землетрясения ощущаются сильнее. Мне внук, показав на люстру, спросил, почему она качается. И действительно подвески качались. Потом по телевизору сообщили, что, оказывается, в Шамахы было землетрясение», - сказал мужчина.

В Исполнительной власти Шамахинского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «землетрясение не вызвало каких-либо последствий, пострадавших и разрушений нет».

Житель города Шамахы, расположенного в 120 км от Баку, Махир Рзаев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что землетрясение было «несильным».

«У нас землетрясения не редкость. Сегодняшние толчки хотя и «потрясли», но не причинила людям вреда. Все созванивались друг с другом. Никто пока не жаловался на каких-либо повреждения в домах, других постройках», - сказал мужчина.

Примечание:

"Землетрясение в Азербайджане ощутили жители Армении", "Сейсмологи занялись оценкой угроз для жителей после землетрясений в Армении", "Жители Нагорного Карабаха почувствовали землетрясение".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 ноября 2021, 10:39

21 ноября 2021, 09:58

21 ноября 2021, 08:54

21 ноября 2021, 07:34

  • Сочинцы потребовали прекратить строительство здания во дворе их дома

    Жильцы дома в Сочи обратились с жалобами к правоохранителям с просьбой проверить законность выданного мэрией разрешения на строительство многоэтажки почти вплотную к их дому. Двое местных жителей пострадали во время конфликта с рабочими, которые возводили строительный забор во дворе дома.

21 ноября 2021, 06:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи