Бакинцы почувствовали землетрясения в Шамахы

21 ноября 2021, 03:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Баку ощутили землетрясения магнитудой 5,1 и 4,1, которые произошли в Шамахы, расположенном за 120 километров от столицы Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября неподалеку от Шамахы произошло землетрясение, точки ощутили жители Степанакерта.

Вечером 20 ноября в 20 километрах к югу от станции Пиргули на территории Шамахинского района произошло землетрясение магнитудой 5.1, очаг залегал на глубине 42 км, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По словам сотрудника ведомства, в эпицентре сила подземных толчков достигала пяти баллов, в прилегающих районах – четырех-трех баллов.

Спустя несколько минут в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1, сообщил он.

После землетрясения последовали еще несколько подземных толчков, сообщил глава указанного сейсмоцентра Гурбан Етирмишли. Кроме того, по его словам, было зарегистрировано несколько афтершоков.

"Должны быть небольшие толчки, чтобы произошла энергетическая разрядка и переход в фоновую степень. Не верю, что будет более сильное землетрясение. Потому что землетрясения силой 5,1, 4,1 ,а затем 2,5 и 2 балла обеспечили определенный сброс энергии. То есть я не верю, что будут катастрофические разрушительные толчки», - цитирует Етирмишли агентство АПА.

В МЧС Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в ведомство не поступало.

Жители некоторых районов Баку сказали корреспонденту "Кавказского узла", что почувствовали подземные толчки.

«Я смотрела телевизор. Вдруг словно качнуло меня, сразу посмотрела на люстру. Она слегка качалось. Все продолжалось несколько секунд», - сказала жительница массива Йени Ясамал Самира Гараева.

Муса Гулиев, проживающий в Бакинском пригороде, также почувствовал толчки.

«Мы живем на последнем этаже девятиэтажки. Обычно на верхних этажах землетрясения ощущаются сильнее. Мне внук, показав на люстру, спросил, почему она качается. И действительно подвески качались. Потом по телевизору сообщили, что, оказывается, в Шамахы было землетрясение», - сказал мужчина.

В Исполнительной власти Шамахинского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «землетрясение не вызвало каких-либо последствий, пострадавших и разрушений нет».

Житель города Шамахы, расположенного в 120 км от Баку, Махир Рзаев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что землетрясение было «несильным».

«У нас землетрясения не редкость. Сегодняшние толчки хотя и «потрясли», но не причинила людям вреда. Все созванивались друг с другом. Никто пока не жаловался на каких-либо повреждения в домах, других постройках», - сказал мужчина.