Жители Степанакерта ощутили землетрясение в Азербайджане

20 ноября 2021, 20:20

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Землетрясение в Азербайджане магнитудой 6-7 ощущалось в Степанакерте силой в 2-3 балла, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 40 километрах к северо-востоку от азербайджанского города Шамахы. "Землетрясение ощущалось в городе Степанакерт силой в 2-3 балла", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Службе по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха.

В пресс-службе ведомства отметили, что "разрушений строений или повреждений в результате землетрясения не зафиксировано".

"Давно мы не ощущали землетрясение. Из-за событий на границе Армении за последние дни я даже забыла, что есть неприятные природные явления. Просто удивилась, когда ощутила, что здание трясет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Ани Арзуманян.

Горожанин Вазген Саакян заявил, что "многоквартирные здания качало достаточно ощутимо", и в частных домах его соседи тоже ощутили толчки. "Но не думаю, что были разрушения. Для разрушений слабые толчки...", - полагает он.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".