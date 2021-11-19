Азербайджан передал Армении тела трех погибших военных

19 ноября 2021, 21:36

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Тела армянских военнослужащих, погибших 16 ноября в результате боев с азербайджанскими военными на восточной границе Армении, доставлены в Ереван.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября Минобороны Армении заявило об одном погибшем солдате в боестолкновениях на границе с Азербайджаном. Тринадцать военных были взяты в плен, а судьба еще 24 солдат неизвестна, отметило министерство. В тот же день Азербайджан передал Армении через заместителя командующего войсками Южного военного округа России Рустама Мурадова тело армянского солдата, погибшего 16 ноября в бою на армяно-азербайджанской границе.

16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед, азербайджанская сторона обвинила армянских солдат в попытке захвата высот в приграничных районах. Обе стороны сообщили о потерях в ходе перестрелок. Азербайджан – о ранении двух солдат, Армения – о том, что есть погибшие, но без уточнения их числа. Боевые действия были прекращены вечером 16 ноября после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Власти Азербайджана при посредничестве российской стороны передали армянской стороне в Шуши (азербайджанское название - Шуша) тела трех военнослужащих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГСЧС МВД Нагорного Карабаха. По предварительным данным, их нашли в селе Ишханасар Сюникской области Армении, сказал он.

Работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску без вести пропавших 16 ноября ведется при посредничестве и участии российской стороны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобороны Армении.

Тела были доставлены сегодня в Ереван, сообщили "Новости-Армения".

Напомним, что конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск Азербайджана в районе Черного озера, на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года – ранее эти две армянские области примыкали к так называемому "поясу безопасности" в Нагорном Карабахе. Армяно-азербайджанская граница и на этом, и на других участках точно не определена со времени распада СССР. Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Территории Кельбаджарского и Лачинского районов отошли под контроль Азербайджана по соглашению от 9 ноября 2020 года по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".