01 февраля 2020, 17:01

Землетрясение в Азербайджане ощутили жители Армении

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован сегодня в Газахском районе Азербайджана. Землетрясение ощутили и жители Тавушской области Армении, сообщили в МЧС.

Сейсмособытие произошло сегодня в 07.58 по местному времени (06.58 мск). Эпицентр находился на глубине двух километров в четырех километрах от города Газах в Азербайджане и в девяти километрах от села Паравакар в Тавушской области Армении, сообщили сейсмологи.

Подземный толчок зарегистрирован в географической точке с координатами 41.06 градуса северной широты и 45.36 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка находится в Газахском районе, граничащем с Арменией.

Землетрясение ощущалось в городе Берд и в селе Паравакар Тавушской области Армении, пишет со ссылкой на МЧС "Sputnik-Армении".

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

"Кавказский узел" ранее сообщал о землетрясениях в Армении 18 января. Два серьезных подземных толчка и множество афтершоков были зафиксированы в нескольких городах Армении. Информации о жертвах и разрушениях также не было. Однако Служба сейсмозащиты начала оценивать сейсмическую угрозу на территории Армении и Нагорного Карабаха.

Примечание:

"Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Землетрясение произошло у побережья Дагестана", "Власти выделили средства на покупку домов для пострадавших от землетрясения в Спитаке".

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