25 января 2020, 23:59

Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции

80 азербайджанских студентов эвакуированы из зоны бедствия на востоке Турции, где произошло разрушительное землетрясение, и перевезены в Нахичеванскую автономную республику.

Азербайджанские студенты, обучающиеся в пострадавших от землетрясения городах Турции, по поручению президента Ильхама Алиева эвакуированы и перевезены в Нахичеванскую автономную республику для дальнейшей отправки в Баку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в Турции произошло вечером 24 января. Позднее специалисты зафиксировали 228 афтершоков магнитудой 4 и выше. В результате сейсмособытия погибли не менее 29 человек, травмы получили 1466 человек, пишет РИА "Новости".

Студенты были оповещены о возможности эвакуации через социальные сети в Интернете. Сегодня вечером два автобуса со студентами выехали из городов Малатья и Элязыг в направлении Нахичеванской автономной республики. Всего эвакуированы 80 студентов, из Нахичевани в Баку они будут отправлены авиарейсами, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в посольстве Азербайджана в Анкаре.

В Элязыге обучаются 230 студентов из Азербайджана, в Малатье - 100. Однако, поскольку сейчас период зимних каникул и многие студенты находятся в Азербайджане, в Турции оставались всего 80 человек, отметили в посольстве.

По данным посольства, граждане Азербайджана в результате землетрясения не пострадали.

Примечание:

"Сейсмологи занялись оценкой угроз для жителей после землетрясений в Армении", "Землетрясение произошло на западе Грузии", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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