Власти выделили средства на покупку домов для пострадавших от землетрясения в Спитаке

15 ноября 2019, 05:43

Сертификаты на покупку домов получат 227 семей, потерявших жилье во время Спитакского землетрясения. На эти цели правительство Армении выделило 2,7 миллиона долларов США. Жилищная проблема пострадавших от землетрясения будет решена до конца 2020 года, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года правительство Армении заверило, что пострадавшие от землетрясения 1988 года получат жилье к 2020 году. 26 июля прошло заседание созданной по инициативе правительства рабочей группы по ликвидации последствий землетрясения, на ней было объявлено, что власти насчитали 453 семьи пострадавших от землетрясения 1988 года, которые решено переселить из временных построек в новое жилье.

Землетрясение, известное как "Спитакское", произошло в Армении 7 декабря 1988 года. Село Налбанд, наиболее близкое к его эпицентру, было полностью разрушено, серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов. Город Спитак был разрушен полностью, а Гюмри (в 1924-1990 годах город назывался Ленинакан), Степанаван, Ванадзор – частично. Жертвами трагедии стали более 25 тысяч человек, не менее полумиллиона человек остались без жилья.

Кабмин Армении одобрил проект решения о финансовом содействии пострадавшим от Спитакского землетрясения. На решение жилищной проблемы 227 семей, оставшихся без крова, из резервного фонда правительства выделят 1,3 миллиарда драмов (2,72 миллионов долларов США), передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания правительства на YouTube.

Проект решения на правительственном заседании представил первый зампред Комитета градостроительства Армен Гуларян. По его словам, проект решения разработан с учетом пожелания бенефициариев на основании проведенного в сентябре опроса.

"227 из 453 семей, пострадавших от землетрясения, изъявили желание решить жилищную проблему, получив сертификаты на покупку жилья. Финансовое содействие будет оказано 121 семье из сельских общин Лорийской области, 90 семьям из Ширакской и 16 семьям из Арагацотнской областей. Стоимость жилья была рассчитана, исходя из усредненного показателя жилья в крупных городах каждой из областей", - заявил он на заседании, добавив, что в опросе не приняли участие восемь семей, мигрировавших из страны (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Согласно проекту решения, средняя кадастровая стоимость одного квадратного метра в Лорийской области составляет 75,75 тысяч драмов (159 долларов США), в Ширакской области - 80,6 тысяч драмов (169 долларов США) и в Арагацотнской области - 80,25 тысяч драмов (168 долларов США). Остальные 218 семей изъявили желание заново построить жилье, разрушенное во время бедствия, сообщил Гуларян.

Он также пояснил, что временные постройки, в которых проживают 227 семей, желающих получить сертификаты, будут демонтированы после приобретения нового жилья.

В зоне бедствия проживают 453 пострадавшие от землетрясения семьи, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он напомнил, что власти поставили перед собой политическую задачу в максимально оперативные сроки решить проблему.

"Для решения этой задачи в бюджете 2020 года предусмотрено более чем в шесть раз больше средств - три миллиарда драмов (6,3 миллионов долларов США) вместо 400 миллионов драмов (840 тысяч долларов США)", - отметил Пашинян.

Строительство жилья обходится все дороже, и оно затратное по времени, добавил премьер.

"Возможно, что оставшиеся бенефициарии пересмотрят свое решение, если же нет, то правительство готово отстроить заново для них жилье. Проблема предоставления жилья пострадавшим от землетрясения будет решена до конца 2020 года", - подчеркнул он.

В то же время, Пашинян поручил разработать предложение по расселению временных построек в Гюмри.

В Гюмри остается около 2,8 тысячи временных построек, в которых живут люди, потерявшие жилье при землетрясении 1988 года, подсчитал глава "Ширак-центра" Ваан Тумасян. Пострадавшие от землетрясения рассказали, что 30 лет вынуждены жить в прогнивших вагончиках и уже почти не надеются получить новые квартиры.

"И хотя государство не имеет обязательств перед ними, решение проблем времянок непосредственно взаимосвязано с программой преодоления бедности и активизации социально-экономической деятельности в Гюмри", - заключил глава правительства.