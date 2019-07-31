Жертвы Спитакского землетрясения пожаловались на условия жизни во времянках

31 июля 2019, 08:45

В Гюмри остается около 2,8 тысячи временных построек, в которых живут люди, потерявшие жилье при землетрясении 1988 года, подсчитал глава "Ширак-центра" Ваан Тумасян. Пострадавшие от землетрясения рассказали, что 30 лет вынуждены жить в прогнивших вагончиках и уже почти не надеются получить новые квартиры.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года правительство Армении заверило, что пострадавшие от землетрясения 1988 года получат жилье к 2020 году. 26 июля власти сообщили, что 453 семьи пострадавших решено переселить из временных построек в новое жилье. На эти цели планируется направить три миллиарда драмов (около 6,3 миллиона долларов), объявил Никол Пашинян.

По данным правительственной рабочей группы, в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях насчитывается 7219 временных построек, в которых живут около 25 тысяч пострадавших от землетрясения. 2279 времянок находятся в городах, а 4940 – в сельских общинах.

Осенью в Гюмри по инициативе Всеармянского фонда "Айастан" стартует социальная программа по обеспечению граждан новым жильем. Совет старейшин города решил безвозмездно передать фонду здания двух бывших общежитий радиозавода в рамках программы "Мой Гюмри", по которой будет выдаваться жилье обитателям времянок, сообщила 30 июля пресс-служба президента Армении Армена Саргсяна.

Первый этап программы начался 14 июля в США, где был организован телемарафон, на котором было собрано 1 437 408 долларов, однако этой суммы хватит на восстановление лишь одного здания, и сбор денег продолжается, говорится в опубликованном в Facebook сообщении пресс-службы, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По оценке пресс-службы президента, после восстановления обоих зданий в них могут вселиться 80 семей. Кроме того, Армен Саргсян перечислил свою годовую зарплату в размере 23 тысяч долларов на реализацию программы строительства социального жилья в Гюмри, говорится в сообщении.

Землетрясение, известное как "Спитакское", произошло в Армении 7 декабря 1988 года. Село Налбанд, наиболее близкое к его эпицентру, было полностью разрушено, серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов. Город Спитак был разрушен полностью, а Гюмри (в 1924-1990 годах город назывался Ленинакан), Степанаван, Ванадзор – частично. Жертвами трагедии стали более 25 тысяч человек, не менее полумиллиона человек остались без жилья.

За последние 2-3 года никакие государственные программы помощи жертвам землетрясения не были реализованы ни в Гюмри, ни в других населенных пунктах, констатировал Ваан Тумасян, руководитель НПО "Ширак-центр", которая реализует программы по обеспечению жилья, привлекая спонсоров. По его словам, "некоторую активность" проявляли лишь фонды и НПО, в том числе "Ширак-центр", который в 2019 году с помощью спонсоров выдал 10 квартир жильцам времянок.

Всего за последние 7-8 лет "Ширак-центр" на средства спонсоров купил жильцам времянок около 170 квартир, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ваан Тумасян.

В частности, 25 июля "Ширак-центр" на средства спонсоров купил квартиры трем семьям, жившим во времянках в Гюмри. Единственное условие, которое было поставлено перед жильцами времянки – это снос домика. Таким образом, по мнению Тумасяна, Гюмри постепенно может избавиться от времянок.

Три миллиарда драмов, которые государство решило выделить для пострадавших от землетрясения, не решат проблему "зоны бедствия" в Гюмри, поскольку 453 семьи, которым власти решили помочь, живут в сельских общинах, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Ваан Тумасян.

В Гюмри актуальна проблема времянок и аварийных домов

В Гюмри около 2800 временных построек, из которых около 400 закрыты на ключ (в них никто не живет). Среди этих времянок есть и такие, которые установлены на территориях собственных земельных участков, сказал Ваан Тумасян. По его словам, в так называемом "Репинском городке" времянок, который расположен в центре города, около 140 временных построек, в которых живут не только пострадавшие от Спитакского землетрясения, но и люди, по разным причинам потерявшие жилье.

По словам Тумасяна, этот городок раньше был намного больше, но часть обитателей времянок получили квартиры и переселились. Однако в Гюмри актуальна также проблема аварийных домов, подлежащих сносу. В Гюмри таких зданий 92, и в них проживают около 2000 семей, сказал Тумасян.

"То есть проблема бездомных в Гюмри стоит очень остро, но мы в последние годы говорим лишь о времянках, поскольку в них самые бесчеловечные условия и социальное положение людей, живущих в них, самое тяжелое. Но в целом только в Гюмри порядка 5000 пострадавших в результате землетрясения и нуждающихся в жилье семей", – сказал Тумасян.

Среди этих семей есть те, кто потерял во время землетрясения жилье, но до сих пор не получил компенсации. Есть семьи, которые не смогли собрать пакет документов и не попали в список нуждающихся в жилье. Есть семьи, которые не пришли с властями к согласию по вопросу собственности утраченного жилья или потеряли не государственную квартиру, а частную, и их не включили в список пострадавших, которым положена компенсация, сказал глава "Ширак-центра".

По его словам, в отдельную категорию входят семьи, которым компенсировали утрату жилья частично: государство предоставило им жилье, но без учета числа членов семьи.

"То есть семья, потерявшая однокомнатную квартиру, с годами расширилась, скажем, на 9-15 человек, а государство предоставило им все ту же однокомнатную квартиру. Естественно, несколько семей не может уместиться в одну комнату, часть из них переселилась в новую квартиру, остальные продолжают жить во времянке", – пояснил Ваан Тумасян.

Кроме этого, многие семьи получили сертификат на приобретение квартир, но вместо покупки квартиры растратили полученные деньги. Этих людей исключили из списков бездомных, но при этом они остаются без жилья и продолжают жить во времянках.

Также есть семьи, которым выдали квартиру, но по разным причинам они продали ее и вернулись вновь во времянки. Есть семьи, которые вселились в домики из ближайших сел и деревень в результате внутренней миграции. Они либо живут в вагончиках в аренду, либо купили эти времянки. "Помимо проблем с документами, у жильцов этих городков сформировалась "времяночная психология", что намного хуже. Поэтому мы пытаемся вывести из этих городков в первую очередь семьи с наиболее тяжелым социальным положением. Городок не представляет собой гетто, но очень на него похож. Люди во времянках закомплексованы, изолированы, они отдаляются от общества", – отметил Тумасян.

"Ширак-центр", по его словам, находит спонсоров для помощи малоимущим семьям, которым покупают дрова, продукты, школьные принадлежностей и так далее.

Уроженка Армении Арусь Мкртчян, которая с 2002 года живет в Германии, рассказала, что ее внимание привлекла история молодого бездомного парня, которую рассказал Ваан Тумасян на своей странице в Facebook. Арусь со своими друзьями начала собирать деньги для помощи нуждающимся в Гюмри. "Собранные суммы небольшие, каждый выделил по 50, 100, 150 евро. Это не только армяне, но и люди других национальностей, очень много немцев. На эти средства покупаются продукты нуждающимся семьям, дрова, одежда и так далее", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Арусь Мкртчян.

Муж Мариам Чахалян год назад скончался, и она осталась одна с двумя детьми. Когда Мариам вышла замуж, семье негде было жить. Пять лет они снимали времянку в Гюмри, затем ее купили и еще пять лет жили в ней. Вагончик им продал бывший его жилец, военнослужащий в отставке, которому государство предоставило квартиру, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мариам Чахалян.

"Это был не дом, а нора для мышей и крыс. А после смерти мужа вообще стало все сложно", – сказала Чахалян, уточнив, что сейчас ее семья живет в новой квартире. "Мы никогда не надеялись, что когда-нибудь можем оказаться в такой светлой квартире, поскольку жилья во время землетрясения мы не теряли", – пояснила она.

"В новой квартире намного лучше, с [соседскими] детьми общаемся. В городке никого не было, либо ходили на корт смотреть теннис, либо вообще ничем не занимались", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" 12-летний сын Мариам Чахалян.

Обитатели времянок почти потеряли надежду получить жилье

Семья Минасянов живет во времянке с февраля 1989 года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 56-летняя Гаяне Минасян. В день землетрясения она была на работе и успела выбежать из здания, которое полностью разрушилось. "Видела, как несколько жильцов из этого здания остались под обвалом камней", – поделилась воспоминаниями женщина.

В 2001 году их семья получила от государства жилье, однако на 15 человек им выдали трехкомнатную квартиру. Свекровь с семьей младшего сына переселилась в новую квартиру, еще 9 человек до сих пор живут во времянке, рассказала Гаяне Минасян, уточнив, что ожидает рождения четвертого внука.

"Государство посчитало, что решило наш жилищный вопрос, и нас сняли со списков нуждающихся. Во время землетрясения мы потеряли три комнаты, спустя годы нам выдали те же три команты, но семья увеличилась", – сказала Минасян. По ее словам, семье пришлось приобрести еще два вагончика, при этом до сих пор их семья прописана по адресу дома, который разрушился во время землетрясения.

Во время дождей крыша вагончика протекает, приходится ставить по всему дому тазики, стены вагончика покрыты плесенью, а пол уже сгнил, пожаловалась женщина. "Своими силами мы вряд ли когда-нибудь сможем купить квартиру, а ждать от кого-то помощи даже не надеемся", – посетовала Гаяне Минасян.

Что представляют из себя времянки, в которых вынуждены жить пострадавшие от землетрясения, можно посмотреть в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" "Зона землетрясения: три десятка лет во времянке".

Жительница Гюмри Сатеник Овеян рассказала, что ее муж сирота, вырос в семье дяди. В 2010 году они поженились, и до рождения ребенка им пришлось искать жилье, поскольку 11 человек не помещались в одном доме. В 2011 году они купили времянку у прежних жильцов, которые переехали жить в Россию. Сейчас у них две дочери: одной пять лет, другой – 10 месяцев.

Зимой отапливать времянку, по ее словам, невозможно, а в летнее время в домике "дышать бывает нечем". "Мы ни к кому не обращаемся за помощью, но когда смотрю, что соседи получают квартиры, переезжают, демонтируются их времянки, какая-то надежда появляется", – сказала корреспонденту “Кавказского узла” Сатеник.

Пенсионерка Роза Авакян, которая во время землетрясения потеряла отца и еще 24 близких родственника, живет во времянке одна. Дом, в котором у них была 4-комнатная квартира, разрушился, а спустя годы государство им выдало трехкомнатную квартиру, куда вселилась семья ее брата, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Роза Авакян.

После землетрясения она вышла замуж, и семья жила во времянке. Два года назад муж Розы скончался, и она осталась одна. В мэрии, по словам Розы Авакян, ей сказали, что квартирой ее семью уже обеспечили, и она должна жить с семьей брата.

"А как я могу поселиться к брату? У него тоже семья расширяется, самим не хватает места. А одной во времянке страшно, тут водятся мыши и крысы. Часто захожу в домик и запираюсь. Что будет со мной, когда всех переселят, не знаю. На государство я уже не надеюсь, надеюсь только на Бога. Вдруг появится какой-то добрый человек, а если нет, так и помру в домике", – пожаловалась пенсионерка.

Семье Рузанны Варданян в марте 1989 года выделили времянку, и они до сих пор живут в городке временных построек. "Мои дети тут выросли, сейчас подрастают три внука в 6-метровом вагончике. Нам сказали – вселяйтесь в домик, через два года наш жилищный вопрос решится. Эти "два года" продлились 30 лет. В 1988 году мне было 30 лет, я потеряла свою молодость, свою жизнь, сейчас мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы молодое поколение было обеспечено жильем", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Рузанна Варданян.

По ее словам, сын с тремя детьми живет в отдельном домике, где потолок протекает, сам домик прогнил, и по всему вагончику ее близкие вынуждены расставлять яд, чтоб избавиться от крыс. "В вагончике практически нечем дышать, приходится даже ночью оставлять нараспашку двери, поэтому в домике полно крыс", – пояснила женщина.

Восстановить документы на очередь на квартиру после землетрясения было невозможно, поэтому в списках на получение жилья семья Варданян не состоит. "Да мы особо и не думали об этом, потому что всех заверили, что через два года все получат квартиры", – сказала Рузанна Варданян.

В домике нет ни воды, ни канализации, грызунов полно, тесно и душно

"Стабильной работы у нас нет, чтобы можно было снять квартиру и жить по-человечески. В домике нет ни воды, ни канализации, грызунов полно, тесно и душно, приходится по каждому вопросу бегать к свекрови", – пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" невестка Рузанны Варданян Азгануш Саргсян.

Семья Артура Петросяна также живет во времянке. Петросян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что они жили в съемной квартире в 9-этажном доме на улице Исаакяна. В день землетрясения он должен был вернуться домой, чтобы остаться с детьми, а его жена Егине должна была в свою очередь уйти на работу.

"В 11.20 я вышел из офиса, который был в двух минутах от нашего дома, и целое здание на моих глазах разрушилось. А я знал, что жена с детьми находятся там. Мы жили на седьмом этаже. Двойняшкам еще не исполнилось четыре годика, а младшей дочери было два года. От всего нашего здания осталась горстка камней", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур Петросян.

По его словам, на помощь подоспел его отец, и они вместе начали искать семью. Услышав голос Егине, они стали пытаться освободить ее из-под завалов. "Это был самый трудный момент в моей жизни. Видел только лицо жены, детей вообще было не слышно, но жена успокоила меня, сказала, что все трое живы. Пока детей доставали, думал, целая вечность прошла", – поделился воспоминаниями Артур Петросян.

Егине Петросян во время землетрясения сломала позвоночник, дети также получили травмы, и всем им пришлось долго лечиться, уточнил мужчина.

Егине в свою очередь сообщила, что 7 декабря 1988 года смотрела телевизор, а дети играли в соседней комнате. С первым толчком она поняла, что началось землетрясение, побежала в комнату детей, одновременно всех троих схватила, чтобы выбежать, но не успела. "Нас бросало от стенки к стенке. Одна из стен прихожей обрушилась мне прямо на спину, а под ногами, чувствую, что пустеет. Я еще сильнее схватилась за детей, закрыла глаза и думала, лишь бы не почувствовать, как мы умираем", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Егине Петросян.

По словам Артура Петросяна, государство не имеет обязательств перед их семьей, поскольку в 1988 году они были прописаны в доме родителей, где жила семья брата. Четвертый ребенок Артура и Егина родился уже во времянке. "Я от души радуюсь, когда слышу, что кому-то еще выдали квартиру и еще одна семья покинула городок. Это большая душевная рана, и я рад, что кто-то может избавиться от нее", – отметил Артур Петросян.