Жители Нагорного Карабаха почувствовали землетрясение

08 ноября 2019, 03:16

Подземные толчки произошли сегодня (8 ноября) ночью. Их ощутили жители не только столицы, но и других населенных пунктов.

Подземные толчки ощущались около 2.48 по местному времени, сообщает корреспондент "Кавказского узла". Пользователи социальной сети facebook утверждают, что землетрясение было достаточно сильное, что заставило их поволноваться.

"В городе Шуши конкретно трясло", - написала Грета Мадатян.

Житель Степанакерта Гаго Адамян написал, что в столице, скорее всего, сила землетрясения составила не более 4 баллов, однако он проснулся от качки. Теперь не отходит от спальни детей, на случай, если будет повторное землетрясение.

Возможно, сила толчка составила 3-4 балла, написала жительница в Степанакерта Марина Аванесян.

Согласно шкале интенсивности землетрясение силой 4 балла характеризуется как умеренное, оно отмечается многими людьми; возможно колебание окон и дверей.

"Кавказский узел" также сообщал, что 6 ноября подземный толчок был зарегистрирован в Надтеречном районе Чечни.