06 ноября 2019, 18:08
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Чечне
Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Надтеречном районе Чечни. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 находился на глубине 5 километров, сообщили сейсмологи.
Подземный толчок зафиксирован в 13 километрах от станицы Первомайской Грозненского района и в 30 километрах от столицы Чечни, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Сейсмособытие зарегистрировано в географической точке с координатами 43.48 градуса северной широты и 45.41 градуса восточной долготы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится в Надтеречном районе Чечни и ближайший населенный пункт от нее - чеченское село Зебир-Юрт, расположенное в 5,2 км по прямой. В этом населенном пункте, по данным Росстата, проживают 906 человек.
На сайте ГУ МЧС по Чечне информации о сейсмособытии сегодня к 18.00 мск нет.
Ранее "Кавказский узел" писал о землетрясении в Чечне 4 апреля. Подземный толчок магнитудой 3,4 был зафиксирован в трех километрах от села Беной Ножай-Юртовского района, информации о жертвах и разрушениях тогда также не поступало.
"Землетрясения произошли на границе Армении и Грузии", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане".
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