Скриншот видео строительства дома в Шамахы, сентябрь 2019 года. https://www.youtube.com/watch?v=eOaNLL9-oXY

07 сентября 2019, 11:04

Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения

В трех районах Азербайджана после февральского землетрясения остаются в аварийном состоянии 547 частных домов, в серьезном ремонте нуждаются 2192, сообщило МЧС. В Шамахы, наиболее сильно пострадавшем от подземных толчков, завершается строительство четырех многоквартирных домов.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой от 3,9 до 5,1 на востоке Азербайджана. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Шамахинском и Ахсуйском районах. За помощью к врачам обратились тридцать человек. Власти выделили на ликвидацию последствий серии землетрясений два миллиона манатов (1,2 миллиона долларов).

После землетрясения в Шамахинском, Ахсуйском и Исмаиллинском районах были признаны аварийными 847 частных жилых домов, сообщил начальник штаба МЧС в зоне землетрясения Гасан Гасымзаде. По его словам, в аварийном состоянии из них остаются 547 домов.

В восстановлении нуждаются еще 2192 дома, при этом работы начаты только в 1339 из них, сообщил Гасымзаде.

"На данный момент завершено строительство 251 частного дома, продолжается строительство 257 частных домов", - рассказал он. Гасымзаде отметил, что строительство на месте некоторых разрушенных домов вести невозможно, поэтому в Шамахы возводится четырехэтажный дом на 44 квартиры. "Здание, фундамент которого был заложен господином президентом в марте, планируется передать в пользование в конце сентября", - уточнил глава штаба. До конца октября планируется сдать в эксплуатацию еще три 110-квартиных многоэтажки, информировало 6 сентября Ona.

Примечание:

"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

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