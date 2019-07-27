27 июля 2019, 17:25

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в 35 километрах от Махачкалы. Информации о пострадавших нет.

Сейсмособытие произошло в 12.05 мск в 35 км к западу от Махачкалы и в 9 км к северо-западу от села Кафыр-Кумуха в Буйнакском районе, проинформировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,6 находился на глубине 10 километров, говорится в сообщении на сайте центра.

Информации о пострадавших в результате сейсмособытия нет.

25 мая в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе. В селе Халибекаул были повреждены 20 жилых домов, а в Буйнакске - семь зданий школ и детсадов, сообщили местные власти. Жители Буйнакского  района рассказали, что после землетрясения в их домах образовались трещины, и осыпалась штукатурка. В МЧС заявили, что такого рода повреждения жителям придется устранять своими силами.

"Кавказский узел" также писал о землетрясении 15 июля в акватории Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы. Пострадавших не было.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тбилиси", "Жители Дагестана не ощутили подземных толчков", "Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане".

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