01 июля 2019, 17:36
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тбилиси
Подземные толчки зарегистрированы сегодня в Ваке-Сабурталинском районе Тбилиси, сообщили в Центре сейсмического мониторинга Грузии.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3 произошло в 15:33 по местному времени (14:33 мск).
Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 14 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, пишет со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга Грузии "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал о двух землетрясениях, которые произошли в Грузии 7 и 8 апреля. Подземный толчок магнитудой 2,8 был зарегистрирован ночью 8 апреля в Аспиндзском муниципалитете на юге страны. Еще одно сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло 7 апреля на севере Грузии. Информации о жертвах и разрушениях тогда также не поступало.
"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло в Северной Осетии".
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