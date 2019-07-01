01 июля 2019, 17:36

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тбилиси

Подземные толчки зарегистрированы сегодня в Ваке-Сабурталинском районе Тбилиси, сообщили в Центре сейсмического мониторинга Грузии.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3 произошло в 15:33 по местному времени (14:33 мск).

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 14 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, пишет со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга Грузии "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о двух землетрясениях, которые произошли в Грузии 7 и 8 апреля. Подземный толчок магнитудой 2,8 был зарегистрирован ночью 8 апреля в Аспиндзском муниципалитете на юге страны. Еще одно сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло 7 апреля на севере Грузии. Информации о жертвах и разрушениях тогда также не поступало.

Примечание:

"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

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