12 декабря 2018, 21:36
Землетрясение произошло в центре Азербайджана
Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы в ночь на 12 декабря в Агджабединском районе Азербайджана.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло 12 декабря в 00:41 по местному времени (в 23:41 мск 11 декабря) на расстоянии 18 километров от города Агджабеди.
Эпицентр толчков находился на глубине 24 километров в точке с координатами 40.12 градуса северной широты и 47.27 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка расположена в Агджабединском районе Азербайджана, а ближайшие к ней населенные пункты – села Тезеканд, Хусуслу и Гиндарх - находятся на расстоянии от 4 до 6 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступала.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 ноября вечером подземный толчок магнитудой 3,1 был зафиксирован в Масаллинском районе Азербайджана.
"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Власти пообещали дать жилье пострадавшим от Спитакского землетрясения", "Землетрясение произошло на востоке Грузии".
12 декабря 2018, 23:52
-
Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в хранении наркотиков
Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Чегемскому району подозревается в том, что имел при себе значительную дозу наркотиков, сообщило следствие.
12 декабря 2018, 23:47
-
Вооруженный инцидент в Назрани стал восьмым с начала года в Ингушетии
Нападение на сотрудников Росгвардии стало вторым столкновением силовиков с предполагаемыми боевиками в Назрани и восьмым вооруженным инцидентом в республике с начала 2018 года.
12 декабря 2018, 23:43
-
Суд ликвидировал связанный с бывшим мэром Волгограда банк
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Центрального банка России о ликвидации волгоградского банка "КОР", совладельцем которого является бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко.
12 декабря 2018, 23:40
-
Росгвардия подтвердила информацию об убитых в Назрани
Силовики убили в Назрани подозреваемых после того, как один из них бросил гранату в сотрудников, говорится в сообщении Росгвардии. Взрыву предшествовал выстрел, утверждает владелец ТЦ "Ковчег" Идрис Абадиев.
12 декабря 2018, 23:32
-
Армянский суд отказался освободить Манвела Григоряна под залог
Суд общей юрисдикции в Ереване оставил бывшего депутата армянского парламента и главу Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна под арестом на два месяца, сообщил адвокат.
-
12 декабря 2018, 22:05
Очевидцы назвали имена убитых у торгового центра в Назрани
-
12 декабря 2018, 20:211
Источники сообщили об убийстве участников нападения на силовиков в Назрани
-
12 декабря 2018, 16:49
Прекращено одно из уголовных дел против адвоката Беньяша
-
11 декабря 2018, 20:37
Подозреваемый по делу об убийстве Камалова осужден в Дагестане
-
11 декабря 2018, 19:18
Максим Лапунов рассказал Москальковой о бездействии следователей
-
11 декабря 2018, 18:2312
Драка чеченцев и ингушей в колонии обеспокоила власти Чечни
-
12 декабря 2018, 22:26
10 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
-
12 декабря 2018, 21:36
Землетрясение произошло в центре Азербайджана
-
12 декабря 2018, 21:19
МВД Ингушетии подтвердило ранение двух силовиков
-
12 декабря 2018, 20:46
Умер пострадавший при взрыве газа в Дагестане
-
12 декабря 2018, 20:211
Источники сообщили об убийстве участников нападения на силовиков в Назрани
-
12 декабря 2018, 19:40
Источник сообщил о ранении силовиков в Назрани
-
12 декабря 2018, 19:10
Человек ранен при взрыве в Назрани
-
12 декабря 2018, 17:30
ЕСПЧ признал нарушение Литвой прав беженцев из Чечни
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
04 октября 2018, 21:004
Новое оружие: чем собрался воевать Азербайджан
-
14 июня 2018, 13:208
Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
-
12 декабря 2018, 18:06
Ветер с АпшеронаНиколай и Александра виновники развала и трагедии российской империи 26
-
12 декабря 2018, 11:46
Ветер с АпшеронаОбвиняя журналистов, ознакомьтесь сначала с их обязанностями 11
-
11 декабря 2018, 17:57
Ветер с АпшеронаКабмин обзаконил кладбища: с живыми проблемы решили, взялись за мертвых? 16
-
11 декабря 2018, 12:23
Ветер с АпшеронаРеволюция на уровне вузов 8
-
11 декабря 2018, 11:24
Ветер с АпшеронаCчитаю нужным разрешить ЛГБТ-шникам создавать свои семьи 27
-
09 декабря 2018, 13:56"Священный котел нартов" передадут в Северокавказский филиал музея искусств народов Востока
-
07 декабря 2018, 23:17Докузпаринский район - пенсия ниже прожиточного минимума
-
07 декабря 2018, 23:04В Магасе пресс-конференция с участием Ингушского Комитета национального единства
-
06 декабря 2018, 19:07В Махачкале проходят обыски в Пенсионном фонде
-
06 декабря 2018, 17:06Обращение к Путину за закрытие Электроцинка
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
25 августа 2017, 04:15
Директор Turan Мехман Алиев: Всё сделано, чтобы парализовать нашу работу
-
12 декабря 2018, 17:20
Мухтарлы пожаловался на прослушку его разговоров с женой в колонии
-
12 декабря 2018, 09:35
Азербайджан зафиксировал обстрелы в граничащем с Арменией районе
-
13 августа 2018, 23:003
Мамедов Ильгар Эльдар оглу
-
31 июля 2018, 21:131
Джемаль Орхан Гейдарович
-
03 октября 2017, 12:021
Исмайлова Хадиджа
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
30 сентября 2016, 12:52Акт референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики»