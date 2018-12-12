Землетрясение произошло в центре Азербайджана

12 декабря 2018, 21:36

Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы в ночь на 12 декабря в Агджабединском районе Азербайджана.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло 12 декабря в 00:41 по местному времени (в 23:41 мск 11 декабря) на расстоянии 18 километров от города Агджабеди.

Эпицентр толчков находился на глубине 24 километров в точке с координатами 40.12 градуса северной широты и 47.27 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", эта географическая точка расположена в Агджабединском районе Азербайджана, а ближайшие к ней населенные пункты – села Тезеканд, Хусуслу и Гиндарх - находятся на расстоянии от 4 до 6 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступала.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 ноября вечером подземный толчок магнитудой 3,1 был зафиксирован в Масаллинском районе Азербайджана.