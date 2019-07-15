Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

15 июля 2019, 17:06

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в акватории Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы. Пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сейсмособытие было зарегистрировано сегодня в 10.22 мск.

Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от Махачкалы на глубине 3 км. "Жертв и пострадавших нет. Жалоб и звонков от населения не поступало", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Дагестану.

25 мая в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе. В селе Халибекаул были повреждены 20 жилых домов, а в Буйнакске - семь зданий школ и детсадов, сообщили местные власти. Жители Буйнакского района рассказали, что после землетрясения в их домах образовались трещины и осыпалась штукатурка. В МЧС заявили, что такого рода повреждения жителям придется устранять своими силами.

"Кавказский узел" также писал о землетрясении 7 июня в акватории Каспийского моря в 80 километрах от Дербента. МЧС отчиталось об отсутствии жертв и разрушений. Жители Дербента и Дагестанских Огней не ощутили подземных толчков.