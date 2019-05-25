Последствия землетрясения 24 мая 2019 года. Фото: пресс-служба администрации Буйнакска https://www.instagram.com/p/Bx4k-aGoG8r/

25 мая 2019, 15:38

Дома жителей села в Дагестане повреждены при землетрясении

20 жилых домов в Халимбекауле и семь зданий школ и детских садов в Буйнакске в результате сегодняшнего землетрясения покрылись трещинами, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", подземные толчки магнитудой до 4,4 ощущались сегодня в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе. Эпицентр подземных толчков находился близ Халибекаула Буйнакского района.

Скриншот сообщения о поврежденных школах и детсадах в Буйнакске, https://www.instagram.com/p/Bx4k-aGoG8r/

В Буйнакске повреждены здания пяти общеобразовательных школ, гимназии и детского сада, говорится на странице администрации города в соцсети Instagram.

В городе и сельских поселениях Буйнакского района были осмотрены и здания, и дороги, и мосты, и линии электропередачи. В результате в селе Халимбекаул зафиксированы трещины на стенах ряда жилых домов, другие повреждения не обнаружены. Ведется оценка ущерба, сообщила сегодня на своем сайте администрация Буйнакского района.

В Халимбекауле повреждены 20 домов, со ссылкой на представителя районной администрации сообщило РИА "Новости".

В Единой диспетчерской службе района сообщили, что речь идет о незначительных повреждениях. "Разрушения такого характера: частично штукатурка посыпалась, как таковых значимых разрушений нет", - сказал представитель службы. Он отметил, что люди не пострадали, информировало ведомство.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Чечне", "Второе за сутки землетрясение произошло в Кабардино-Балкарии", "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Дагестана".

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