Дома жителей села в Дагестане повреждены при землетрясении

20 жилых домов в Халимбекауле и семь зданий школ и детских садов в Буйнакске в результате сегодняшнего землетрясения покрылись трещинами, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", подземные толчки магнитудой до 4,4 ощущались сегодня в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе. Эпицентр подземных толчков находился близ Халибекаула Буйнакского района.

В Буйнакске повреждены здания пяти общеобразовательных школ, гимназии и детского сада, говорится на странице администрации города в соцсети Instagram.

В городе и сельских поселениях Буйнакского района были осмотрены и здания, и дороги, и мосты, и линии электропередачи. В результате в селе Халимбекаул зафиксированы трещины на стенах ряда жилых домов, другие повреждения не обнаружены. Ведется оценка ущерба, сообщила сегодня на своем сайте администрация Буйнакского района.

В Халимбекауле повреждены 20 домов, со ссылкой на представителя районной администрации сообщило РИА "Новости".

В Единой диспетчерской службе района сообщили, что речь идет о незначительных повреждениях. "Разрушения такого характера: частично штукатурка посыпалась, как таковых значимых разрушений нет", - сказал представитель службы. Он отметил, что люди не пострадали, информировало ведомство.