Жители Дагестана ощутили землетрясение

25 мая 2019, 10:52

Подземные толчки магнитудой до 4,4 ощущались сегодня в Махачкале, Каспийске и Буйнакске, сообщило МЧС. Землетрясение чувствовалось и в Кумторкалинском районе, рассказали жители Дагестана.

Сегодня в 1:34 мск в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4, эпицентр которого находился на расстоянии пяти километров от Халибек-аула в Буйнакском районе, сообщили спасатели со ссылкой на дагестанский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

"Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске", - говорится в сообщении управления МЧС по Дагестану.

В 02:44 мск в республике произошло второе землетрясение, на этот раз в трех с половиной километрах отХалимбек-аула. Толчки магнитудой 2,3 ощущались в Буйнакске. Жертв и разрушений в результате обоих сейсмособытий нет, сообщило на своем сайте МЧС Дагестана.

"Было страшно", - прокомментировал пользователь Instagram buinaksk_medicina_sunna_ сообщение о землетрясениях, размещенное на странице МЧС Дагестана. "В Кумторкалинском районе тоже были толчки", - сообщил там же пользователь temirgoevskaya_shkola.

"До сих пор эти толчки продолжаются в Халимбек-ауле. Не часто, как ночью, но ощущаются", - написала около 10:00 мск zaida9129. "Только недавно почуствлвала слабый толчок в Махачкале", - сообщила девятью минутами ранее _angella.1_.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 в Ахтынском районе Дагестана.