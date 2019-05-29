29 мая 2019, 08:49

Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

В Шамахинском районе Азербайджана зарегистрирован выброс грязевого вулкана. Выплеснувшаяся грязь разлилась на площади около двух гектаров, испортив пастбища.

Извержение грязевого вулкана произошло 28 мая неподалеку от села Даг Гёйляр Шамахинского района.

Выплеснувшаяся в результате извержения грязь разлилась на площади около двух гектаров и испортила пастбища, пишет moscow-baku.ru.

Это извержение стало третьим в этом году, произошедшем на территории Шамахинского района. Ранее, в феврале произошло извержение грязевых вулканов близ сел Кичик Хыныслы и Гушчу, причем в последнем селе из-за этого треснули два дома, сообщает "Спутник-Азербайджан".

По данным специалистов, рост вулканической активности в Азербайджане связан с землетрясениями, которые произошли с начала года в Шамахы и Агсу.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в трех районах Азербайджана были зарегистрированы землетрясения магнитудой от 3,9 до 5,1. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Шамахинском, где власти зафиксировали повреждение 42 домов, и Ахсуйском районах. За помощью к врачам обратились тридцать человек.

Примечание:

"Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане", "В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана", "Экологи: Каспий столкнулся с угрозой деградации уникального биологического разнообразия".

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