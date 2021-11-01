Махачкалинцы поспорили с водителями маршруток о масочном режиме

01 ноября 2021, 06:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители махачкалинских маршруток обнародовали видеообращение к пассажирам с просьбой соблюдать масочный режим, объяснив, что за нарушения штрафуют водителей. Соблюдение этого режима в маршрутках малоэффективно, так как их салоны постоянно переполнены, возразили горожане.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября в соцсетях распространилась информация, что маршрутчики в Кизляре объявили забастовку из-за штрафов, которые им выписывают за игнорирование некоторыми пассажирами соблюдения масочного режима. Местные жители в соцсети Instagram предложили водителям маршруток ввести штрафы за нарушение пассажирами ограничений по коронавирусу. 30 октября стало известно, что власти Кизляра разрешили водителям маршруток не возить пассажиров без масок, после чего маршрутчики прекратили забастовку.

В Дагестане, в связи с распространением коронавируса, 28 октября были введены дополнительные ограничения. В регионе действует предписание об обязательном предъявлении QR-кода или справки о перенесенном заболевании коронавирусом при посещении торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов и салонов красоты.

29 октября в Instagram-паблике makhachkala_, на который подписаны около 167 тысяч пользователей, было опубликовано видео, на кадрах которого водители маршруток попросили пассажиров соблюдать масочный режим. "Уважаемые пассажиры, обращаются к вам водители фирмы "СТС", водители общественного транспорта: будьте добры, надевайте, пожалуйста, маски, когда садитесь в общественный транспорт. Так как сейчас проводятся рейды и составляются протокола не только на пассажиров, но и на водителей. Требуют с водителей, чтобы пассажиры носили маски. В протоколах суммы тоже немаленькие штрафы, некоторые водители даже не хотят выезжать на работу", – сказал один из водителей на кадрах видео.

К 06.00 мск 1 ноября эта запись набрала около 13,7 тысячи просмотров и 83 комментария. Большая часть их авторов потребовала не превышать при перевозках число пассажиров в маршрутках.

"У пассажиров встречное предложение: не сажайте столько пассажиров, словно селёдки в бочке. О [соблюдении дистанции] почему вы молчите, уважаемые водители?" – спросил пользователь misrigat. "Нельзя попросить водителей не набирать в маршрутку в три раза больше людей?" – задался вопросом пользователь ba_eva_ii.

"А когда заполняют маршрутку до краёв, что двигаться невозможно, ничего не просили надевать. Число пассажиров превышает количество мест", – подчеркнула _farida_v. "А будьте добры не возите пассажиров так, что словно селедка в консервной банке. И пассажиры тоже виноваты – друг друга запихивают несмотря на битком забитый автобус", – отметил пользователь rozaabd4.

Видео с обращением маршрутчиков в Махачкале к пассажирам с просьбой о соблюдении масочного режима также было опубликовано 29 октября на странице РИА "Дагестан" в Instagram, на которую подписаны около 138 тысяч пользователей. К 06.00 мск 1 ноября эта запись набрала около 15,7 тысячи просмотров и 80 комментариев.

"Сами же переполняют маршрутки", – указал bjalilov77murab. "Переполненные маршрутки. Никакие маски не помогут", – считает basira.60m.

"Так как вы призываете носить маски, так же и мы вас призываем: не набирайте людей в маршрутки, если нет мест", – потребовала elmirashaxbanova. "Относитесь с пониманием! Просите, а сами что, не понимаете, что набирать как кильку в банке людей не надо? Лучше писали бы протокола за то, что больше чем положено везёте пассажиров", – заявил пользователь pysh.ka84.

"Не переполняйте маршрутки, чтобы пассажиры не сидели друг у друга на головах, тогда меньше будет коронавируса", – считает madina.2557. "А себя не хотите предупредить, чтобы больше, чем есть посадочных мест, не брали пассажиров?" – спросил пользователь zing__777.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались шесть пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2755. За сутки подтверждены 160 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 56 009, следует из информации, опубликованной 31 октября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".