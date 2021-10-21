Отчет полиции Дагестана об уборке мусора вызвал вопросы к властям

21 октября 2021, 08:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции убрали в Ботлихском районе стихийную свалку мусора и привлекли к ответственности виновных в ее организации, рапортовало МВД по Дагестану в Instagram. Заниматься стихийными свалками должны местные власти, а не силовики, предположили пользователи соцсети.

19 октября на странице МВД Дагестана в Instagram была размещена публикация о том, что полицейские провели субботник в Ботлихском районе. "Сотрудники ОМВД России по Ботлихскому району провели масштабный субботник на территории местного полигона, где образовалась стихийная свалка у нефункционирующего мусороперерабатывающего завода. С привлечением 10 единиц спецтехники участники санитарно-экологической акции расчистили завалы мусора и утилизировали его", – сказано в записи.

Также полиция провела проверку, по результатам которой привлекла к ответственности виновных в несанкционированной свалке мусора. "К административной ответственности привлечены лица, виновные в организации [свалки мусора] и несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", – пояснило региональное МВД, не уточнив, какое наказание понесли упомянутые люди.

Ведомство также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны кучи мусора в дневное время. Затем кадры показывают погрузку мусора в грузовики, машины убирают свалку до темного времени суток. Ролик заканчивается кадрами, на которых показана очищенная от мусора территория.

В конце 2020 года в Дагестане обострилась проблема с вывозом мусора после того, как 31 декабря 2020 года регоператор по вывозу и утилизации отходов ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом. 10 марта стало известно, что вывозом мусора в Каспийске занялась местная администрация, после чего горожане сообщили о нормализации ситуации.

К 08.40 мск 21 октября запись про уборку стихийной свалки на странице МВД Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 423 тысяч пользователей, набрала около 83 тысяч просмотров и 219 комментариев. Большая часть их авторов отреагировала на эту публикацию иронично.

"А разве полиция должна мусор убирать?" – спросил hozyain05. "Каждый, кому не все равно, может это сделать", – ответил на это администратор страницы МВД Дагестана в Instagram.

"А что, полицейским больше заняться нечем, как мусор убирать?" – спросил gromgromov33. "Это что, спецоперация была? Почему участковый с первого дня [на обращение] не реагировал. Потому что участковые газ и свет, коммуналку контролируют, им некогда ерундой заниматься. Если не так, то возразите", – сыронизировал sadrudin.ibragimov.

"Почему полицейские, можно же ещё чтобы местное население подключилось, может, потом меньше мусорить будут", – предположил murad_4575. "Как всегда ботлихские сотрудники полиции провели субботник, ну, один вопрос: куда смотрит администрация? И почему сотрудники полиции постоянно должны проводит эту работу сами?" – задался вопросами senator_852.

Другие комментаторы также задались вопросом, почему уборкой мусора занимается полиция, а не коммунальные службы и местные власти.

"Являюсь жителем села Ботлих Ботлихского района и могу с уверенностью заявить, что ни администрация района, ни УЖКХ, ни представитель регионального оператора по вывозу бытовых отходов не уделяют данному наболевшему вопросу должного внимания. Наблюдая за ситуацией со стороны, можно сделать вывод, что со всеми бытовыми проблемами жителей района занимается отдел МВД по Ботлихскому району <...>", – написал пользователь vch.dn.

"Молодцы. Руководству всех ГорОВД по РД взять пример с Ботлихского РОВД и заодно быть ответственным на своей территории, то есть жестко наказывать всех "мусорщиков", которые где попало мусорят, так как местные административные органы бездействуют в части соблюдения чистоты и благоустройства обслуживаемых ими территорий", – считает beilalov.

"Если бы сажали тех, кто ворует и благодаря кому заводы по переработке не функционируют, то не приходилось бы самим чистить… Так что пускай чистят", – считает пользователь ___egocentric. "А ЖКХ и другие службы чем занимаются? Весь груз ответственности на полиции, а другие министерства спят", – подчеркнул syltan072.

Еще одна часть пользователей назвала проблему со стихийными свалками в Дагестане системной. "Если уж взялись, посмотрите на свалку в пригороде Хасавюрта, возле скотного рынка. Там по вечерам дышать невозможно, люди годами задыхаться от угара, я знаю и даже уверен, что этот комментарий так же останется незамеченным, но на всякий случай написал, на самом деле сложная ситуация", – пожаловался maigadjiev001. "Не остался без ответа. Принято", – ответил ему администратор страницы МВД Дагестана в Instagram.

"Молодцы, побольше нужно организовывать такие субботники. Хорошо было бы, чтобы и Кировский, Ленинский, Советские районы и РОВД подключились к таким субботникам на своей территории", – написал пользователь kursy_massazha_makhachkala.

"Кавказский узел" также писал, что с начала года в Дагестане было зафиксировано, по меньшей мере, пять случаев массового отравления, пользователи соцсети связали произошедшее с "мусорным коллапсом". Так, 22 марта 13 детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции. 10 марта в Махачкале с признаками пищевого отравления был госпитализирован 41 человек. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, к врачам обратились 95 человек. В январе с признаками отравления к врачам в Буйнакске обратились 359 пациентов.