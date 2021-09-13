Дагестанские чиновники дистанцировались от проблемы с вывозом мусора в горном ауле

13 сентября 2021, 07:15

В высокогорном ауле Чох Гунибского района около четырех месяцев не вывозится мусор, из-за чего в селении переполнены все свалки. Оператор по вывозу отходов объяснил это отсутствием договора с властями, а местная администрация связала обилие мусора с наплывом туристов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются на нерешенную проблему в регионе с вывозом мусора. Так 30 августа на переполненные свалки пожаловались жители Каспийска. Также они отметили, что местные власти не реагируют на их требования.

Проблема с вывозом мусора в Дагестана обострилась после того, как 31 декабря 2020 года регоператор по вывозу и утилизации отходов ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом. 10 марта стало известно, что вывозом мусора в Каспийске занялась местная администрация, после чего горожане сообщили о нормализации ситуации.

11 сентября на странице РГВК "Дагестан" в Instgaram была опубликован видеорепортаж о проблеме с вывозом мусора в ауле Чох в Гунибском районе. На кадрах видео показаны несколько мусорных баков, наполненные отходами. Кучи мусора лежат также и вокруг контейнеров. "Древний аул Чох буквально утопает в мусоре. Его не вывозят уже несколько месяцев. Отходы копятся при въезде [в аул], вызывая недовольство у местных жителей и недоумение у туристов. <…> В ауле всего пять площадок для мусора и все завалены отходами ", - сказано в репортаже.

По словам одной из местных жительниц Амины Жашуевой, проблема с вывозом мусора наблюдается с июня. "Четыре месяца я не могу победить эту кучу мусора", – сказала она на видео.

Девушка обращалась в разные инстанции, пока безрезультатно. Впрочем, растущие горы отходов беспокоят не только местных жителей, но и привлекают внимание туристов, передал телеканал. "Очень жаль, что [в Дагестане] встречаются кучи мусора везде, где бы мы не были", – приведены в сюжете слова туристки Татьяны Камаевой.

Первое поселение на месте аула Чоха возникло около 10 тысяч лет назад. Это одно из древнейших человеческих поселений в Европе, известное как Чохская стоянка. Архитектура Чоха- это феномен, привлекающий к себе тысячи туристов. Селение расположена на горе, а дома построены в форме сот – друг на друге, крыша одного является основанием для другого, сообщается на портале о туризме welcomedagestan.ru.

Проблема с вывозом мусора возникла в 2019 году, когда обязанности по вывозу мусора перешли региональному оператору "Дагэкодом", привел телеканал слова главы села Чох Салима Салимова. "Говорили, что будут убираться, <…> что все четко будет. Мы со своей стороны договора заключили. То, что от администрации зависит, мы делаем", – сказал Салимов.

Мусор из села Чох не вывозится из-за отсутствия оплаты и договоров, заявила компания "Дагэкодом". "Платить должны местные жители и юрдица. Тариф – 58 рублей в месяц. Кроме того, администрация Гунибского района до сих пор не предоставила схему обращения с мусором и реестр площадок", – приведен в репортаже комментарий пресс-службы "Дагэкодома".

Глава Гунибского района Мудунгаджи Кадыров связал проблему с переполненными свалками с возросшим числом туристов. "В связи с большим наплывом туристов в этом году накопление твердых бытовых отходов в этом году увеличилось в несколько раз. Село Чох является одним из самых посещаемых мест", – привел слова чиновника телеканал.

Кадыров добавил, что районные власти направили в правительство Дагестана заявку о выделении в аренду техники для вывозы мусора. "Как только мы получим эту технику, мы выйдем из этой ситуации", – заявил чиновник.

В репортаже также сказано, что сельчане вынуждены периодически проводить субботники и своими силами вывозить мусор.

К 07.15 мск 13 сентября эта запись на странице РГВК "Дагестан в Instagram, на которую подписаны около 241 тысячи пользователей, набрала 9950 просмотров и 28 комментариев. Часть их авторов связала проблему с коррупцией и бюрократией. "Печально когда родное село с длинной историей утопает в мусоре", – написал daud_ojog. "В 2017 году я была в восторге от чистоты и порядка в Чохе! Очень жаль, что администрация не держит марку", – отметила zoiyaii. "Потому что за разрешение вывоза надо платить нужным людям. А аппетиты нужных людей людоедские", – считает zzaurrrr.

К 07.15 мск 13 сентября в соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" нет реакции пользователей на публикации о проблеме с вывозом мусора в ауле Чох.

Напомним, в Дагестане что с начала года было зафиксировано по меньшей мере пять случаев массового отравления, пользователи соцсети связали произошедшее с "мусорным коллапсом". Так, 22 марта 13 детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции. 10 марта в Махачкале с признаками пищевого отравления был госпитализирован 41 человек. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, к врачам обратились 95 человек. В январе с признаками отравления к врачам в Буйнакске обратились 359 пациентов.