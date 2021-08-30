Каспийчане потребовали реакции властей на сообщения о свалках мусора

30 августа 2021, 06:35

Местные власти не реагируют на просьбы жителей Каспийска решить проблему с вывозом отходов, и в городе по-прежнему наблюдаются переполненные мусорные контейнеры, указали горожане в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа жители Каспийска пожаловались на нерешенную проблему в городе с вывозом мусора и потребовали на это реакции властей.

Жители Каспийска неоднократно жаловались на проблемы, связанные с вывозом мусора. 31 декабря 2020 года регоператор ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом. 10 марта стало известно, что вывозом мусора в Каспийске занялась местная администрация, после чего горожане сообщили о нормализации ситуации.

Публикация о переполненной свалке в Каспийске была размещена 29 августа на странице Instagram-паблика moy.daghestan, на который подписаны около 305 тысяч пользователей. На опубликованных фотографиях показаны кучи различного мусора, на их фоне видны мусорные баки. К 09.30 мск 30 августа эта публикация набрала 358 отметок "нравится" и 36 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на отсутствие реакции со стороны местной администрации.

"В Дагестане это нормально, поэтому и уезжают отсюда, потому что уже не хочется смотреть на этот позор, где везде мусор во дворах разбросан", – написал пользователь _ro005. "Удивляет мэр, который спокойно это всё воспринимает. Как будто так и должно быть. Ведь это уже продолжается очень долгое время", – отметила anjela_sladosti. "А что с этим мэром?" – спросил diriger__m.

"Вот все говорят о мусоре, а кто в этом виноват? Мы сами и администрация, которая не вовремя вывозит мусор. Говорят, построили цех для обработки мусора, а мусор везде, может кто-нибудь объяснит, когда все это заработает?" – спросила _ajam_beibulatova. "Почему мы за мусор платим?" – задалась вопросом aminka2020_. "Куда власти смотрят? Поставьте бочки и стабильно забирайте их – это обязанность властей", – подчеркнул zeyd_nazhbudinov.

Еще одна часть пользователей сообщила, что аналогичная проблема и в других населенных пунктах. "Утопает не только Каспийск. И село Хазар Дербентского района", – пожаловался пользователь hanum_1951. "И село Хазар Дербентского района тоже не уступает. Уже идёт запах – дышать нечем! Куда смотрит руководство?" – поддержал emirbek81.

Другая часть комментаторов раскритиковала самих жителей. "Интересно, когда-нибудь вопрос мусорного коллапса, да и вообще мусора, будет исчерпан в этом регионе", – написал пользователь mgs_1601. "Люди добрые, не мусорите никогда. От вас зависит [экология], вы же этим сами будете дышать и ваше дети", – напомнил пользователь khudaverdievazalike.

"Очень грязные люди у нас. Некоторые, может, и чистюли дома, но выходя на улицу, у них пропадает синдром чистоты. Единицы есть, которые переживают искренне за свой город", – считает пользователь mir010882. "Сами мусорят, сами жалуются", – высказал схожее мнение пользователь iiiiiiiiii8009.

Однако их оппоненты указали, что в публикации идет речь не о стихийной свалке, а о том, что мусор не вывозится. "Смешно читать комментарии. Здесь не говорят, что мусор разбрасывают люди, здесь говорится о том, что мусор не вывозится. Я вижу, большинство здесь мусор дома собирают, копят. А все, кто выносит на мусорку – негодяи? Не понимаю вашей логики", – высказался vahid_alikhanov.

К 06.30 мск 30 августа в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и Facebook нет публикаций о переполненной мусорке в Каспийске. К этому же времени нет комментариев и на сайте мэрии Каспийска относительно жалоб горожан в Instagram на переполненную свалку.

В начале февраля были задержаны бывший директор компании "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с другими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.

Напомним, в Дагестане что с начала года было зафиксировано по меньшей мере пять случаев массового отравления, пользователи соцсети связали произошедшее с "мусорным коллапсом". Так, 22 марта 13 детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции. 10 марта в Махачкале с признаками пищевого отравления был госпитализирован 41 человек. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, к врачам обратились 95 человек. В январе с признаками отравления к врачам в Буйнакске обратились 359 пациентов.