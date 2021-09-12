12 сентября 2021, 09:07

Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса от Красного Креста

Партия вакцины от коронавируса Sinopharm, переданная бесплатно национальным обществом Красного Креста, доставлена в Тбилиси, сообщил Минздрав Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 24 мая в Грузии началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinovac людей старше 18 лет. В стране также используют вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. 27 августа власти Грузии объявили о начале работы мобильных пунктов вакцинации.

С 10 августа в Грузии введено обязательное ношение масок, а для кафе и ресторанов установлены крупные штрафы за проведение поминок и свадеб. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе назвала эпидемиологическую ситуацию сложной и заявила о серьезной нехватке больничных коек. С 17 августа жители Грузии обязаны носить защитные маски не только в помещениях, но и на улице. 5 августа участники акции в Тбилиси потребовали не вводить принудительную вакцинацию, разрешить работу общественного транспорта и отменить действующие ограничения.

100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса Sinopharm доставлены сегодня ночью в  Тбилисский международный аэропорт, сообщили со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны "Новости-Грузия".

Партию вакцины Грузия получила в подарок от национального общества Красного Креста, привело издание слова президента грузинского Красного Креста Натии Лоладзе.

По состоянию на 11 сентября от коронавируса в Грузии полностью привиты 577 162 человека, что составляет 20,2 процента взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 31,2 процента взрослого населения. Всего в Грузии сделано 1 467 065 прививок от коронавируса, сообщил со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны "Спутник-Грузия".

За последние сутки в Грузии было выявлено 2 533 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 57 пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии составило 579 031, умерших - 8 146, сообщается 11 сентября на правительственном сайте Stopcov.ge.

Противники вакцинации ведут активную пропаганду в соцсетях, отговаривая жителей Грузии прививаться, и тем самым ставят их жизнь и здоровье под угрозу, заявила вирусолог Ната Шубладзе. Нежелание людей вакцинироваться и соблюдать ограничения вынуждает властей ужесточать ограничения, указал замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Владельцы отелей в Аджарии попросили о помощи с выплатой кредитов", "Оппозиция Грузии поддержала призыв омбудсмена отсрочить выборы из-за COVID-19", "Третий полевой госпиталь для больных COVID-19 открылся в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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