Врачи обвинили антипрививочников в росте числа заражённых коронавирусом в Грузии

13 августа 2021, 03:22

Противники вакцинации ведут активную пропаганду в соцсетях, отговаривая жителей Грузии прививаться, и тем самым ставят их жизнь и здоровье под угрозу, заявила вирусолог Ната Шубладзе. Нежелание людей вакцинироваться и соблюдать ограничения вынуждает властей ужесточать ограничения, указал замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа в стране было зафиксированное рекордное количество жертв COVID-19 с начала пандемии. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе назвала эпидемиологическую ситуацию в стране сложной и заявила о серьезной нехватке больничных коек. В ведомстве заявили, что планируют открыть ковид-центры в гостиницах и развернуть полевые госпитали. С 14 августа по 4 сентября в Грузии решили запретить работу городского транспорта, проведение развлекательных и спортивных массовых мероприятий. Власти не исключили новых ограничений для непривитых граждан с сентября.

После завоза в Грузию вакцины Pfizer число желающих привиться от коронавируса значительно возросло, если высокие темпы вакцинации сохранятся, к новому году у жителей выработается популяционный иммунитет, заявили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья.

В Грузии отмечается активность антипрививочников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" вирусолог, кандидат биологических наук, сотрудник Национального центра туберкулеза и заболеваний легких Ната Шубладзе. "В социальных сетях очень часто люди безнаказанно призывают не прививаться. Даже врачи порой убеждают людей не прививаться. Это полное невежество и причинение вреда пациентам", - сказала она.

При отсутствии противопоказаний каждый человек должен привиться, считает Шубладзе. "Вакцинация значительно снижает количество заражений", - заявила она.

Заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе назвал безответственностью нежелание людей вакцинироваться. "Мы провели огромную работу, чтобы привезти в Грузию два миллиона доз вакцин. Для этого пришлось оборудовать хранилища, способные сохранять вакцины Pfizer и AstraZeneca при температурах менее 80 градусов Цельсия, постоянно велись переговоры с производителями вакцин. И теперь оказывается, что мы не можем добиться популяционного иммунитета", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При нежелании населения вакцинироваться и соблюдать ограничения у правительства не остается других средств, кроме как ввести очередные ограничения, отметил Имнадзе.

"Нужно, чтобы единовременно иммунитет был у 60-75 процентов населения. Но при негативном отношении вакцинироваться определенной части людей предсказать, когда выработается популяционный иммунитет, невозможно", - сказал он.

По данным соцопроса, проведенного Кавказским институтом исследовательских ресурсов, 45 процентов респондентов в Грузии не собираются вакцинироваться от коронавируса, 35 хотят привиться, а семь процентов сообщили, что уже вакцинировались. Исследование проводилось с 13 по 25 июля, было опрошено 2016 человек, средняя погрешность составляет 1,3 процента.

Среди отказавшихся прививаться 47 процентов не доверяют качеству вакцин, 20 процентов считают, что их нельзя вакцинировать в связи с проблемами со здоровьем, 13 процентов верят, что пандемию можно преодолеть без прививки, семь процентов считают, что вакцинация "преследует другие цели", два процента вообще против вакцин, пять процентов указали среди причин пункт "другое", еще пять процентов затруднились ответить на вопрос о причинах нежелания прививаться.

За последние сутки в Грузии зафиксировано 5128 новых случаев коронавируса, выздоровели 3310 человек, 49 пациентов скончались. С начала пандемии выявлено 466 326 случаев заражения коронавирусом, 412 420 человек выздоровели и 6279 умерли. Вакцинацию прошли 715 919 человек, следует из информации от 12 августа на правительственном сайте stopcov.ge.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".