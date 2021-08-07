Высокий спрос на вакцину Pfizer в Грузии обнадежил врачей

07 августа 2021, 00:40

После завоза в Грузию вакцины Pfizer число желающих привиться от коронавируса значительно возросло, если высокие темпы вакцинации сохраняться, к новому году у жителей выработается популяционный иммунитет, заявили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце июля врачи заявили об увеличении числа заболевших коронавирусом в Грузии. Отмечалось, что около 80 процентов случаев – индийский штамм, также зафиксировано десять случаев особо агрессивного штамма "дельта плюс". К концу августа число жертв коронавируса может утроиться, предположили врачи. Он заявили, что в больницах Грузии не хватает мест для пациентов с коронавирусом из-за новых случаев заражения "дельта-штаммом" и призвали запретить в стране массовые мероприятия. Премьер-министр Грузии возразил, что ужесточение антиковидных мер нанесет ущерб бизнесу.

Индийский штамм коронавируса ("дельта") постепенно вытесняет остальные штаммы на территории Грузии, отметили эпидемиологи 11 июля. Пациенты, заразившиеся "дельта"-вариантом COVID-19, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, а их лечение более сложное и продолжительное, следует из данных Роспотребнадзора. В ведомстве также уточнили, что наиболее уязвимыми перед этим штаммом коронавируса являются люди от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья страны, с 15 марта по 6 августа 583 647 жителей Грузии привились от COVID-19 различными препаратами, из них 182 915 человек прошли полный курс вакцинации, то есть сделали две прививки, отмечается в сообщении.

"После завоза вакцины Pfizer у нас наблюдается прирост людей, которые регистрируются на сайте booking.moh.gov.ge для вакцинации. Я полагаю, что теперь каждые сутки будут регистрироваться примерно по 20-30 тысяч человек. Для четырехмиллионной Грузии это хороший показатель", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника центра Паата Имнадзе.

Первая партия вакцины Pfizer из 29 500 доз поступила в Грузию в марте. До этого жителям страны была доступна только вакцина AstraZeneca.

В июле США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer. За первые сутки после сообщения о поступлении препарата, на прививку записались более 163 тысяч человек, все места на вакцинацию Pfizer заняты до 14 августа, сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, слова которого 25 июля приводит "Грузия-онлайн".

Для выработки популяционного иммунитета необходимо чтобы 65-70 процентов населения привились или переболели COVID-19, отметил он.

"Если сохраним темпы вакцинации - по 20 тысяч человек в сутки, у нас есть все шансы к новому году добиться популяционного иммунитета", - считает Имнадзе.

В медучреждениях Грузии имеется два миллиона доз прививок, в том числе миллион доз - востребованная населением вакцина Pfizer для первой прививки, рассказал он. В целом люди могут выбрать для вакцинации из четырех препаратов - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac, рассказал Имнадзе.

Тем не менее часть населения не хочет прививаться, отметил он. "Это проблема, которая может негативно отразиться на прививочной кампании. В правительстве разрабатываются предложения, как бороться с этим, в частности, вести разъяснения об опасности болезни и рассказывать о преимуществах вакцинации. Но пока это все только на стадии идей", - пояснил он.

Вакцинация идет медленно из-за отсутствия активности среди населения, говорит вирусолог Наталья Шубладзе. Она считает, что главная проблема в отсутствии информированности среди населения и антипрививочная пропаганда.

В Грузии идет очередная волна пандемии, которая превосходит вторую волну, наблюдавшуюся в ноябре-декабре 2020 года, отметил Имнадзе.

"Количество выявленных случаев доходит до 4400-4800 в сутки. В ноябре прошлого года мы лишь один раз зафиксировали больше 4000 в сутки. Это должно дать понять населению, что пандемия не закончилась, нужно предпринимать активные действия - вакцинироваться, соблюдать дистанцию, носить маски. Если на чужих ошибках не учимся, то нужно на своих учиться. И так они нам уже дорого стоили - более шести тысяч человек умерли", - сказал он.

Еще одним фактором распространения вируса, наряду с нежеланием прививаться, являются массовые мероприятия - свадьбы, митинги, банкеты, считает глава центра. Тем не менее правительство в ближайшее время не планирует объявлять локдаун. "Система здравоохранения подготовилась на этот раз лучше - мест в больнице пока хватает, нет необходимости ждать сутками, чтобы освободилось место для приема зараженного коронавирусом пациента", - рассказал Имнадзе.

Но остается проблема получения своевременной консультации по телефону из-за высокой занятости семейных врачей, отметил он.

Жительница Тбилиси Лиана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пыталась узнать результаты анализов, сделанных ей после выявления коронавируса. "2 августа я получила результат экспресс-анализа, который подтвердил у меня заражение коронавирусом. Мне дали телефон семейного врача, которая должна меня вести, и назначен день для забора венозной крови для дополнительных анализов. Врач провела одну консультацию, и после этого я смогла дозвониться до нее лишь вечером 6 августа", - рассказала она.

Врач пояснила, что не выходила на связь, поскольку анализы пациентки не вызывают тревоги, рассказала Лиана. Свою недоступность по телефону медработник объяснила тем, что много времени уходит на прием информации о новых пациентах и лечение людей со средней тяжестью течения болезни, находящихся на самоизоляции, сказала она.

Лиана рассказала, что 5 августа, когда она пожаловалась на затрудненное дыхание, прибыла машина скорой помощи. "Автомобили скорой помощи теперь доступны, тогда как в ноябре (2020 года) с их вызовом были большие проблемы. И заборы анализов в клиниках проходят более оперативно. Но это все равно дополнительный труд медиков, так что население не должно испытывать иллюзии, что система здравоохранения работает в штатном режиме", - отметила она.

За последние сутки в Грузии от коронавируса скончались 30 пациентов, подтверждено 3780 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 6016, а общее число случаев заражения COVID-19 – 440 353, следует из информации, опубликованной 6 августа на правительственном сайте "StopCov.Ge".