Грузинские врачи указали на нехватку больничных мест для пациентов с COVID-19

06 августа 2021, 07:49

В больницах Грузии не хватает мест для пациентов с коронавирусом из-за новых случаев заражения "дельта-штаммом", заявили врачи и призвали запретить в стране массовые мероприятия. Премьер-министр Грузии возразил, что ужесточение антиковидных мер нанесет ущерб бизнесу.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на конец июля в Грузии врачи заявили об увеличении числа заболевших коронавирусом, страна находится на стадии роста заболеваемости после третьей волны или в начале четвертой волны COVID-19. Около 80 процентов случаев коронавируса в Грузии – индийский штамм, но уже зафиксировано десять случаев особо агрессивного штамма "дельта плюс". К концу августа число жертв коронавируса может утроиться, считают врачи.

Индийский штамм коронавируса ("дельта") постепенно вытесняет остальные штаммы на территории Грузии, отметили эпидемиологи 11 июля. Пациенты, заразившиеся "дельта"-вариантом COVID-19, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, а их лечение более сложное и продолжительное, следует из данных Роспотребнадзора. В ведомстве также уточнили, что наиболее уязвимыми перед этим штаммом коронавируса являются люди от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов.

В госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом в Грузии наблюдается нехватка мест из-за новых случаев заражения "дельта-штаммом" COVID-19, дефицита мест нет только в детских поликлиниках, сообщил 5 августа в эфире телеканала "Формула" замруководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

О том, что в Грузии переполнены больницы для пациентов с коронавирусом, также сообщила руководитель приемной Центра инфекционных болезней Майя Залдастанишвили. "Я хочу сказать вам, что больницы переполнены. "Дельта-штамм" серьезен. Его мишенью являются не только пожилые люди, но, к сожалению, и молодые", – сказала 5 августа в эфире телеканала "Рустави-2 Залдастанишвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В связи с ситуацией с распространением коронавируса, врачи призвали власти Грузии ввести ограничения. Так, по мнению иммунолога Бидзины Кулумбегова, жителям следует запретить собираться более 10 человек. "Государство существует, необходимо установить правила игры, тогда мы будем самоорганизованными. Маски нужно носить всем. Я думаю, что маски являются необходимым условием. Нельзя собираться более десяти человек. Это должно быть наказуемо по закону. Рекомендация не проводить свадьбы как будто больше никого не касается. Также очень важно запретить собрания, концерты, где собираются массово. Неважно, столица ли это, периферия, курортная зона – это должно быть категорически запрещено. Мы на войне, до 40 человек умирают каждый день, число погибших растет, а кто-то дает концерты", – сказал 5 августа в эфире телеканала "Рустави-2" Кулумбегов, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Группа врачей обратилась с предложением о введении ограничений к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, однако он отклонил эту просьбу назвав неоправданным введение ограничений на фоне вакцинации. "Мы твердо решили, что в этой ситуации, когда в страну импортировано более двух миллионов доз вакцины, а в общей сложности у нас будет более трех миллионов вакцин за один месяц, совершенно неоправданно вводить ограничения из-за коронавируса. Мы не остановим экономику", – сказал 5 августа в эфире телеканала "Мтавари архи" Гарибашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На 5 августа на лечении в больницах в Грузии находятся 6219 пациентов с коронавирусом, из них 269 – в реанимации, лечение на дому проходят 28 тысяч пациентов, часть их них находится в гостиницах, перепрофилированных для пациентов с COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. "В Тбилиси на данном этапе свободны около 500 номеров в ковид-гостиницах и в ближайшее время добавится столько же для того, чтобы охват был высоким. Интенсивно продолжается программа вакцинации, вчера было открыто около 19 тысяч броней на Pfizer. Большая часть в Тбилиси, поскольку в Тбилиси самый высокий спрос. За прошедшие сутки сделано 20 850 прививок, что весьма обнадеживающий показатель, и я думаю, что динамика вакцинации станет еще активнее", – сказала 5 августа в эфире телеканала "Общественный вещатель" Габуния, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

За последние сутки в Грузии от коронавируса скончались 38 пациентов, подтверждены 3670 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 5986, а общее число случаев заражения COVID-19 – 436 573, следует из информации, опубликованной утром 6 августа на правительственном сайте "StopCov.Ge".

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