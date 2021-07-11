Эпидемиологи сообщили о распространении индийского штамма COVID-19 в Грузии

11 июля 2021, 04:26

Индийский штамм коронавируса постепенно вытесняет остальные штаммы на территории Грузии, отметили эпидемиологи. Этот штамм более заразен и для детей, в одной только тбилисской детской клинике имени Цицишвили лечатся 65 несовершеннолетних. Трое младенцев находятся в критически тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии с 1 июля отменили ограничения на передвижение в ночное время, а с 22 июня перестало действовать требование об обязательном ношении масок на улице. Рестораны, несмотря на отмену комендантского часа, смогут работать лишь до 24:00 (23:00 мск), это решение также касается баров, клубов и других развлекательных заведений, включая рестораны, действующие при гостиницах и отелях. Рестораторы, однако, пессимистично отреагировали на смягчение ограничений, считая, что они не спасут отрасль, так как люди практически перестали ходить в заведения общепита из-за финансовых проблем.

Суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в Грузии составило 10 июля 1364, что на 256 больше, чем за предыдущие сутки. По данным Минздрава Грузии, 1 июля, когда были сняты некоторые ограничения, число выявленных случаев заражения составило 760.

"Количество зараженных увеличивается. Главным образом это происходит за счет "индийского" штамма коронавируса", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

При этом он отметил, что планов вводить новый локдаун в стране нет. "Сегодня мы делаем основную ставку на вакцинацию населения", - отметил Имнадзе.

По словам главы Национальной группы технических советников по иммунизации профессора Иване Чхаидзе, коронавирус распространен и среди детей.

По словам Чхаидзе, трое детей в возрасте до одного года, инфицированные коронавирусом, находятся на искусственном дыхании в новой детской больнице Цицишвили. Один из младенцев привезен из Абхазии. "Индийский штамм коронавируса очень заразен для детей. У детей этот вариант встречается чаще, чем альфа и китайский варианты. В одной из ведущих клиник Грузии, которая занимается лечением педиатрических пациентов с коронавирусом, уже трое пациентов в возрасте до одного года находятся на искусственном дыхании в отделении реанимации. Состояние их здоровья тяжелое. Во время второй волны коронавируса такой степени тяжести заболевания не было", - сказал он "Общественному вещателю".

При этом врачи отметили, что у детей наблюдаются и постковидные осложнения. К примеру, у десятилетнего ребенка, который переболел COVID-19 в марте-апреле, был диагностирован артрит.

Только в тбилисской детской клинике имени Цицишвили лечатся от коронавируса 65 детей, в том числе 25 двухмесячных младенцев. Болезнь в их случае протекает легко, за исключением трех упомянутых младенцев, пишет "Спутник-Грузия".

По словам главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амирана Гамкрелидзе, ожидается, что к концу августа индийский штамм коронавируса полностью заменит другие штаммы.

"Дельта-штамм (индийский штамм) кипит. На прошлой неделе у нас было 25 новых случаев, всего около 52. Другие случаи все еще расследуются. Неудивительно, что штамм Delta постепенно вытесняет альфа-штамм (британский штамм) в европейских странах. По прогнозам, где-то в середине - конце августа он будет полностью лидирующим", - сказал он.

По данным Минздрава Грузии, вакцинацию в стране прошли 288 399 человек, из них полный курс, то есть две инъекции сделали 113 895 человек, 174 504 человека ожидают вторую дозу.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габунии, наибольшим спросом у населения пользуется вакцина от Pfizer. "Обращаемость на Sinopharm есть, но она не так высока, как это было при поступлении первой партии вакцин Sinopharm. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения отдает предпочтение Pfizer", - цитирует ее "Грузия-онлайн".

При этом, по данным Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья, именно вакцины от Pfizer в страну завезено меньше других. В общей сложности Грузия получила препараты для вакцинации 680 135 граждан. Из них Pfizer-BioNTech - 30 670; Oxford/AstraZeneca - 129 600; Sinopharm SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) - 600 000; Sinovac. CoronaVac-Vero Cell, Inactivated - 600 000.

Паата Имнадзе отметил, что интерес к вакцине от Sinopharm, тем не менее, растет, зарегистрированы уже 30 тысяч желающих привиться именно им. Сам он, по его словам, привился вакциной от AstraZeneca. "Это была первая партия, и я подал пример. Но все члены моей семьи - супруга, дети - привились китайскими препаратами", - сказал он.

2 июля сервер сайта, на котором проводится регистрация желающих привиться, вышел из строя, при этом чиновники заявили о хакерской атаке, а жители сочли "падение" сайта следствие непрофессионализма властей.

Записаться на вакцинацию граждане не могли до 5 июля включительно. При этом в те же дни наблюдался дефицит вакцин от Pfizer и AstraZeneca. На горячей линии "11522" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили 10 июля, что вакцины AstraZeneca нет.

Паата Имнадзе подтвердил, что в начале недели действительно был дефицит вакцин этих вакцин. "Но не было такого, чтобы не было бы вакцины совсем. Но наблюдался дефицит, поэтому, хотя можно вторую инъекцию делать уже через четыре недели, было принято решение делать только тем, кто дошел до восьмой недели", - сказал он.

Впрочем, жители Грузии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что у них так и не получилось зарегистрироваться. "Я так и не смогла зарегистрироваться до сих пор, хотя прививку сделала 10 мая", - рассказала пенсионерка Лела из Тбилиси.

"Я пытался зарегистрироваться на сайте, но ничего не получилось - только два дня были свободны 9 и 10 июля. И то в одной клинике, чтобы получить вторую дозу AstraZeneca. И то мне отказали в регистрации, сказали, что, мол, 10 недель не прошло", - сказал житель Тбилиси Симон Какулия.

"При попытке зарегистрироваться сайт предлагает только два дня на выбор. Спланировать на неделю или на месяц посещение медучреждения не получается, это совершенно невозможно для занятых, работающих людей", - отметил Соломон Иосава.

По данным на вечер 10 июля запись на вакцинацию препаратом от AstraZeneca была недоступна для жителей районов Дидубе, Сабуртало и Глдани. По остальным районам Тбилиси запись осуществлялась в ограниченном режиме. В районе Исани осталось только три дозы на всю неделю с 12 до 19 июля, в Крцаниси - пять доз. В Аджарии заявки на вакцинацию препаратом от AstraZeneca не принимаются. В Кутаиси осталось четыре дозы препарата на первую вакцинацию и четыре - на вторую. В Гурии осталось три дозы для второй инъекции, а Кахетии - около 40 доз для второй инъекции.

Паата Имнадзе призвал не паниковать и снова посетить сайт с 12 июля. "Мы получили новую партию AstraZeneca, и с 12 июля существовавший дефицит полностью будет закрыт", - сказал он.