Кафе на улице Батуми. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

23 июня 2021, 03:54

Рестораторы пессимистично отреагировали на смягчение ограничений в Грузии

Смягчение антиковидных ограничений не спасет заведения общепита, так как люди почти перестали ходить в рестораны из-за финансовых проблем, а на туристов надежды нет, указал президент "Ассоциации ресторанов Грузии" Котэ Габричидзе. Власти опрометчиво отменили комендантский час на фоне перебоев с поставками вакцины от коронавируса, отметил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. 

Как писал "Кавказский узел", власти с 1 июля отметили ограничения на передвижение в ночное время, в с 22 июня перестало действовать требование об обязательном ношении масок на улице. Рестораны, несмотря на отмену комендантского часа, смогут работать лишь до 24:00 (23:00 мск), это решение также касается баров, клубов и других развлекательных заведений, включая рестораны, действующие при гостиницах и отелях.

Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час. Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки. 17 мая власти уменьшили продолжительность комендантского часа на два часа, а также разрешили ресторанам и кафе принимать посетителей по выходным на открытом воздухе.

Продление работы ресторанов и кафе до 24 часов не скажется на работе пунктов общественного питания, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент "Ассоциации ресторанов Грузии" Котэ Габричидзе. "Мы и так уже работаем до 23.00 по местному времени (до 22.00 мск) каждый день. Но прибыль составляет в среднем 20 процентов от уровня 2019 года”, - рассказал он.

Надежды на туристов в этом году очень слабые, отметил Габричидзе. "Люди по всему миру отказались в сложной ситуации, поэтому поток туристов в Грузию невелик. Если в 2019 году к нам приехало девять миллионов гостей, то в этом году ожидается всего полтора миллиона. Если мы достигнем отметки в 30 процентов (от прежнего числа туристов), то это будет большим успехом”, - сказал он.

Въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. Принимая это решение, власти Грузии ожидали увеличения туристического потока в страну. Тем не менее число туристов сейчас рекордно низкое за последние годы, констатировал 12 июня глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" отельеры. С возобновлением сухопутного сообщения с Турцией в Батуми открылись казино, понесшие значительные убытки за время карантина. Граница открыта и для аджарских предпринимателей, но часть из них разорилась до послабления противоэпидемиологических мер.

По данным "Ассоциации ресторанов Грузии", в стране до сих пор не открылись более половины ресторанов и кафе. "Большинство боится, что не будет туристов, и поэтому открытие принесет им только убытки. Но есть и другие факторы - у очень многих идет процесс банкротства, кто-то просто не имеет денег на закупку продуктов и найм персонала. Так что ситуация в отрасли очень тяжелая. Некоторые сетевые рестораны, например, "Антрэ", уволили треть персонала", - сказал Габричидзе.

"Раньше нашу кассу делали заказы, сделанные с 22.00 до 02.00 по местному времени (с 21.00 до 01.00 мск). Сегодня большинство наших клиентов перестроилось под новые реалии - они приходят к 20.00 по местному времени (19.00 мск). Но люди знают, что нужно успеть к 23.00 по местному времени (22.00 мск) попасть домой. поэтому они и заказывают совсем немного. Заказы составляют не больше 30 процентов (от объема тех, что были до ограничений). Еще хорошо, что винный завод, с которыми мы заключили контракт, пошел навстречу и снизил арендную плату на время убытков", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец бара “Коктейль-Тайм” Тимур

"Люди приходят очень редко. Вроде бы, мы работали всегда до 24.00 по местному времени (23.00 мск) еще до карантина, и клиенты в основном - только жители Тбилиси. Но, к сожалению, у людей кончились деньги - заработков очень мало. Даже таксистов, наших основных клиентов, приходит в два раза меньше, чем в 2019-м", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец столовой "Сингле" в Тбилисском районе Мухиани  Георгий

Предприниматели рассказали, что получили по пять тысяч лари (почти 1 590 долларов) в качестве компенсации, однако это не решило вопрос более чем полугодового простоя (комендантский час был введен с 9 ноября 2020 года. - Прим. "Кавказского узла").  "Я долгое время предоставлял сотрудникам и родственникам еду из своих запасов, пять тысяч лари не покрыли эти расходы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ресторатор Зураб Читая.

"Пять тысяч - это просто ни о чем. Один раз позволили не умереть с голоду, и на том спасибо. Но отрасли это не помогло", - сказал Тимур.

Государство лишь один раз помогло разобраться с кредитами в банках - владельцам ресторанов и кафе государство погасило проценты по кредитам, отметил Габричидзе. "Однако эти проценты таковы, что основная сумма долга осталась нетронутой. Так что время погашения долга отсрочено еще на полгода", - сказал он.  Тем не менее, при попытке предпринимателей возобновить ресторанный бизнес государство предоставляет им помощь, предоставляя гарантию банкам", - сказал он. "Без этой меры банки попросту отказывались предоставлять кредит",  - пояснил Габричидзе.

Врач предупредил о последствиях отмены комендантского часа в Грузии

Отмена комендантского часа представляет большой риск в условиях, когда общество не защищено прививками, считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. "Снимать маску на улице летом, когда люди не могут ее носить, понятно и приемлемо. При решении  вопроса о перемещении ночью правительство находилось под очень серьезным общественным давлением. Отмена комендантского часа автоматически приведет к собраниям, вечеринкам и тому подобным мероприятиям. На фоне этого общество не защищено (вакцинами)", - привело его слова Interpressnews.

"Можно было бы, принимая решение об отмене комендантского часа, ограничить число людей, собирающихся в вместе. Запрещать гулять ночью на открытом воздухе не стоит, но профилактика при собраниях в помещениях очень важна",  - отметил врач.

Снятием ограничений власти пытаются смягчить реакцию людей, которые хотели бы привиться, считает врач. Дефицит вакцины был вызван несколькими факторами, один их которых - проблемы с поставками вакцины. "Когда поставщик один, это создает риск", - отметил Кулумбегов.

В этой ситуации следовало бы подстраховаться и попросить другие страны поставить вакцины, считает он. "Некоторые люди, например, планировали получить две дозы вакцины, чтобы уехать за границу с деловой целью или решить проблемы со здоровьем... Их могут не пустить в страны", - сказал врач.

В Грузии наблюдаются перебои с вакциной AstraZeneca: граждане, которые записались на вакцинацию, получили сообщение о том, что их визит отложен из-за задержки с доставкой препарата, передал 22 июня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". 

Для паники нет причин, сказала медицинский директор инфекционной больницы Марина Эзукбайя.  В первую очередь, вакцина будет доставлена людям, которые должны срочно получить вторую дозу препарата, сказала она журналистам.

По словам представителей клиник, недостаток препарата вызван перераспределением вакцин. «Сообщается, что она будет доставлена ​​именно в те учреждения, где людям нужна вторая доза вакцины. Сначала они будут вакцинированы, а затем препарат передадут для тех, что должен получить первую дозу вакцины", - сказал врач общественного здравоохранения и эпидемиолог Отар Чокош в эфире "Рустави 2".

"Более трех миллионов доз вакцин против коронавируса начнут поэтапно поступать в Грузию с июля", - привел слова главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе "Спутник-Грузия".  Первая партия из миллиона доз поступит через две недели, отметил он.

Гамкрелидзе рассказал, что в марте в среднем за один день вакцинировались 450 человек, в апреле - 1,2 тысячи, в мае – до 3,5 тысячи, в начале июня – до 6 шести тысяч, а сегодня 4,8 тысячи пациентов в сутки. С июля страна постепенно перейдет на массовую вакцинацию, и ежедневный показатель прививок должен достичь 20 тысяч, чтобы было вакцинировано 70 процентов населения, отметил он.

За сутки коронавирус был подтвержден у 914 жителей Грузии, 24 зараженных скончались, сообщается 22 июня на правительственном сайте stopcov.ge. Общее число заражений с начала пандемии достигло 360055, умерших 5199. Прививки от коронавируса получили 238220 человек, из них 3847 вакцинировались за последние сутки.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Отельеры в Аджарии пожаловались на низкое число постояльцев", "Туристы признались в нарушении масочного режима на отдыхе в Грузии", "Южноафриканский" штамм коронавируса выявлен в Грузии".

Автор: Беслан Кмузов, Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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