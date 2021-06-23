Рестораторы пессимистично отреагировали на смягчение ограничений в Грузии

Продление работы ресторанов и кафе до 24 часов не скажется на работе пунктов общественного питания, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент "Ассоциации ресторанов Грузии" Котэ Габричидзе. "Мы и так уже работаем до 23.00 по местному времени (до 22.00 мск) каждый день. Но прибыль составляет в среднем 20 процентов от уровня 2019 года”, - рассказал он.

Надежды на туристов в этом году очень слабые, отметил Габричидзе. "Люди по всему миру отказались в сложной ситуации, поэтому поток туристов в Грузию невелик. Если в 2019 году к нам приехало девять миллионов гостей, то в этом году ожидается всего полтора миллиона. Если мы достигнем отметки в 30 процентов (от прежнего числа туристов), то это будет большим успехом”, - сказал он.

Въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. Принимая это решение, власти Грузии ожидали увеличения туристического потока в страну. Тем не менее число туристов сейчас рекордно низкое за последние годы, констатировал 12 июня глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" отельеры. С возобновлением сухопутного сообщения с Турцией в Батуми открылись казино, понесшие значительные убытки за время карантина. Граница открыта и для аджарских предпринимателей, но часть из них разорилась до послабления противоэпидемиологических мер.

По данным "Ассоциации ресторанов Грузии", в стране до сих пор не открылись более половины ресторанов и кафе. "Большинство боится, что не будет туристов, и поэтому открытие принесет им только убытки. Но есть и другие факторы - у очень многих идет процесс банкротства, кто-то просто не имеет денег на закупку продуктов и найм персонала. Так что ситуация в отрасли очень тяжелая. Некоторые сетевые рестораны, например, "Антрэ", уволили треть персонала", - сказал Габричидзе.

"Раньше нашу кассу делали заказы, сделанные с 22.00 до 02.00 по местному времени (с 21.00 до 01.00 мск). Сегодня большинство наших клиентов перестроилось под новые реалии - они приходят к 20.00 по местному времени (19.00 мск). Но люди знают, что нужно успеть к 23.00 по местному времени (22.00 мск) попасть домой. поэтому они и заказывают совсем немного. Заказы составляют не больше 30 процентов (от объема тех, что были до ограничений). Еще хорошо, что винный завод, с которыми мы заключили контракт, пошел навстречу и снизил арендную плату на время убытков", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец бара “Коктейль-Тайм” Тимур.

"Люди приходят очень редко. Вроде бы, мы работали всегда до 24.00 по местному времени (23.00 мск) еще до карантина, и клиенты в основном - только жители Тбилиси. Но, к сожалению, у людей кончились деньги - заработков очень мало. Даже таксистов, наших основных клиентов, приходит в два раза меньше, чем в 2019-м", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец столовой "Сингле" в Тбилисском районе Мухиани Георгий.

Предприниматели рассказали, что получили по пять тысяч лари (почти 1 590 долларов) в качестве компенсации, однако это не решило вопрос более чем полугодового простоя (комендантский час был введен с 9 ноября 2020 года. - Прим. "Кавказского узла"). "Я долгое время предоставлял сотрудникам и родственникам еду из своих запасов, пять тысяч лари не покрыли эти расходы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ресторатор Зураб Читая.

"Пять тысяч - это просто ни о чем. Один раз позволили не умереть с голоду, и на том спасибо. Но отрасли это не помогло", - сказал Тимур.

Государство лишь один раз помогло разобраться с кредитами в банках - владельцам ресторанов и кафе государство погасило проценты по кредитам, отметил Габричидзе. "Однако эти проценты таковы, что основная сумма долга осталась нетронутой. Так что время погашения долга отсрочено еще на полгода", - сказал он. Тем не менее, при попытке предпринимателей возобновить ресторанный бизнес государство предоставляет им помощь, предоставляя гарантию банкам", - сказал он. "Без этой меры банки попросту отказывались предоставлять кредит", - пояснил Габричидзе.

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