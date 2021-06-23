23 июня 2021, 03:54
Рестораторы пессимистично отреагировали на смягчение ограничений в Грузии
Смягчение антиковидных ограничений не спасет заведения общепита, так как люди почти перестали ходить в рестораны из-за финансовых проблем, а на туристов надежды нет, указал президент "Ассоциации ресторанов Грузии" Котэ Габричидзе. Власти опрометчиво отменили комендантский час на фоне перебоев с поставками вакцины от коронавируса, отметил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.
Как писал "Кавказский узел", власти с 1 июля отметили ограничения на передвижение в ночное время, в с 22 июня перестало действовать требование об обязательном ношении масок на улице. Рестораны, несмотря на отмену комендантского часа, смогут работать лишь до 24:00 (23:00 мск), это решение также касается баров, клубов и других развлекательных заведений, включая рестораны, действующие при гостиницах и отелях.
Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час. Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки. 17 мая власти уменьшили продолжительность комендантского часа на два часа, а также разрешили ресторанам и кафе принимать посетителей по выходным на открытом воздухе.
Продление работы ресторанов и кафе до 24 часов не скажется на работе пунктов общественного питания, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент "Ассоциации ресторанов Грузии" Котэ Габричидзе. "Мы и так уже работаем до 23.00 по местному времени (до 22.00 мск) каждый день. Но прибыль составляет в среднем 20 процентов от уровня 2019 года”, - рассказал он.
Надежды на туристов в этом году очень слабые, отметил Габричидзе. "Люди по всему миру отказались в сложной ситуации, поэтому поток туристов в Грузию невелик. Если в 2019 году к нам приехало девять миллионов гостей, то в этом году ожидается всего полтора миллиона. Если мы достигнем отметки в 30 процентов (от прежнего числа туристов), то это будет большим успехом”, - сказал он.
Въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. Принимая это решение, власти Грузии ожидали увеличения туристического потока в страну. Тем не менее число туристов сейчас рекордно низкое за последние годы, констатировал 12 июня глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" отельеры. С возобновлением сухопутного сообщения с Турцией в Батуми открылись казино, понесшие значительные убытки за время карантина. Граница открыта и для аджарских предпринимателей, но часть из них разорилась до послабления противоэпидемиологических мер.
По данным "Ассоциации ресторанов Грузии", в стране до сих пор не открылись более половины ресторанов и кафе. "Большинство боится, что не будет туристов, и поэтому открытие принесет им только убытки. Но есть и другие факторы - у очень многих идет процесс банкротства, кто-то просто не имеет денег на закупку продуктов и найм персонала. Так что ситуация в отрасли очень тяжелая. Некоторые сетевые рестораны, например, "Антрэ", уволили треть персонала", - сказал Габричидзе.
"Раньше нашу кассу делали заказы, сделанные с 22.00 до 02.00 по местному времени (с 21.00 до 01.00 мск). Сегодня большинство наших клиентов перестроилось под новые реалии - они приходят к 20.00 по местному времени (19.00 мск). Но люди знают, что нужно успеть к 23.00 по местному времени (22.00 мск) попасть домой. поэтому они и заказывают совсем немного. Заказы составляют не больше 30 процентов (от объема тех, что были до ограничений). Еще хорошо, что винный завод, с которыми мы заключили контракт, пошел навстречу и снизил арендную плату на время убытков", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец бара “Коктейль-Тайм” Тимур.
"Люди приходят очень редко. Вроде бы, мы работали всегда до 24.00 по местному времени (23.00 мск) еще до карантина, и клиенты в основном - только жители Тбилиси. Но, к сожалению, у людей кончились деньги - заработков очень мало. Даже таксистов, наших основных клиентов, приходит в два раза меньше, чем в 2019-м", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец столовой "Сингле" в Тбилисском районе Мухиани Георгий.
Предприниматели рассказали, что получили по пять тысяч лари (почти 1 590 долларов) в качестве компенсации, однако это не решило вопрос более чем полугодового простоя (комендантский час был введен с 9 ноября 2020 года. - Прим. "Кавказского узла"). "Я долгое время предоставлял сотрудникам и родственникам еду из своих запасов, пять тысяч лари не покрыли эти расходы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ресторатор Зураб Читая.
"Пять тысяч - это просто ни о чем. Один раз позволили не умереть с голоду, и на том спасибо. Но отрасли это не помогло", - сказал Тимур.
Государство лишь один раз помогло разобраться с кредитами в банках - владельцам ресторанов и кафе государство погасило проценты по кредитам, отметил Габричидзе. "Однако эти проценты таковы, что основная сумма долга осталась нетронутой. Так что время погашения долга отсрочено еще на полгода", - сказал он. Тем не менее, при попытке предпринимателей возобновить ресторанный бизнес государство предоставляет им помощь, предоставляя гарантию банкам", - сказал он. "Без этой меры банки попросту отказывались предоставлять кредит", - пояснил Габричидзе.
Врач предупредил о последствиях отмены комендантского часа в Грузии
Отмена комендантского часа представляет большой риск в условиях, когда общество не защищено прививками, считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. "Снимать маску на улице летом, когда люди не могут ее носить, понятно и приемлемо. При решении вопроса о перемещении ночью правительство находилось под очень серьезным общественным давлением. Отмена комендантского часа автоматически приведет к собраниям, вечеринкам и тому подобным мероприятиям. На фоне этого общество не защищено (вакцинами)", - привело его слова Interpressnews.
"Можно было бы, принимая решение об отмене комендантского часа, ограничить число людей, собирающихся в вместе. Запрещать гулять ночью на открытом воздухе не стоит, но профилактика при собраниях в помещениях очень важна", - отметил врач.
Снятием ограничений власти пытаются смягчить реакцию людей, которые хотели бы привиться, считает врач. Дефицит вакцины был вызван несколькими факторами, один их которых - проблемы с поставками вакцины. "Когда поставщик один, это создает риск", - отметил Кулумбегов.
В этой ситуации следовало бы подстраховаться и попросить другие страны поставить вакцины, считает он. "Некоторые люди, например, планировали получить две дозы вакцины, чтобы уехать за границу с деловой целью или решить проблемы со здоровьем... Их могут не пустить в страны", - сказал врач.
В Грузии наблюдаются перебои с вакциной AstraZeneca: граждане, которые записались на вакцинацию, получили сообщение о том, что их визит отложен из-за задержки с доставкой препарата, передал 22 июня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".
Для паники нет причин, сказала медицинский директор инфекционной больницы Марина Эзукбайя. В первую очередь, вакцина будет доставлена людям, которые должны срочно получить вторую дозу препарата, сказала она журналистам.
По словам представителей клиник, недостаток препарата вызван перераспределением вакцин. «Сообщается, что она будет доставлена именно в те учреждения, где людям нужна вторая доза вакцины. Сначала они будут вакцинированы, а затем препарат передадут для тех, что должен получить первую дозу вакцины", - сказал врач общественного здравоохранения и эпидемиолог Отар Чокош в эфире "Рустави 2".
"Более трех миллионов доз вакцин против коронавируса начнут поэтапно поступать в Грузию с июля", - привел слова главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе "Спутник-Грузия". Первая партия из миллиона доз поступит через две недели, отметил он.
Гамкрелидзе рассказал, что в марте в среднем за один день вакцинировались 450 человек, в апреле - 1,2 тысячи, в мае – до 3,5 тысячи, в начале июня – до 6 шести тысяч, а сегодня 4,8 тысячи пациентов в сутки. С июля страна постепенно перейдет на массовую вакцинацию, и ежедневный показатель прививок должен достичь 20 тысяч, чтобы было вакцинировано 70 процентов населения, отметил он.
За сутки коронавирус был подтвержден у 914 жителей Грузии, 24 зараженных скончались, сообщается 22 июня на правительственном сайте stopcov.ge. Общее число заражений с начала пандемии достигло 360055, умерших 5199. Прививки от коронавируса получили 238220 человек, из них 3847 вакцинировались за последние сутки.
Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Беслан Кмузов, Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"