Приток туристов из Турции поддержал туристическую сферу в Аджарии

18 июня 2021, 16:34

С возобновлением сухопутного сообщения с Турцией в Батуми открылись казино, понесшие значительные убытки за время карантина. Граница открыта и для аджарских предпринимателей, но часть из них разорилась до послабления противоэпидемиологических мер.

Как писал "Кавказский узел", въезд туристов через сухопутные границы Грузии, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, разрешен с 1 июня. Принимая это решение, власти Грузии ожидали увеличения туристического потока в страну. Тем не менее число туристов сейчас рекордно низкое за последние годы, констатировал 12 июня глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" отельеры.

После открытия сухопутной границы туристов стало заметно больше, указали корреспонденту "Кавказского узла" в Департаменте курортов и туризма Аджарии. "Судя по обращениям в нашу информационную службу и по наличию граждан Турции на бульваре [в Батуми], можно отметить, что количество туристов увеличилось значительно", - сказал представитель ведомства. При этом точных данных о числе туристов он не привел. В грузинской администрации по туризму корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что статистики о пересечении границы в июне пока нет, информация собирается лишь в конце месяца.

На рост числа туристов указали и в казино Piece при гостинице "Шератон" в Батуми. "Мы смогли, наконец, открыться и начать работу", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" управляющий казино Шота Амиранашвили.

Отметим, что в марте казино Батуми и Тбилиси не смогли открыться, в том числе из-за отсутствия туристов. Кроме того, правительство отказалось списывать налоги за 2020 год, когда заведения простаивали. "Правительство отказалось зачислить налоги батумских казино в счет текущего года, однако есть надежда, что хотя бы тбилисским казино эти налоги будут переведены на этот год", - сказал Амиранашвили.

Что касается туристов, посещающих казино, то в основном они прибывают в Грузию по воздуху - в Батуми летают чартерные рейсы из Израиля, рассчитанные именно на посетителей казино, указал Амиранашвили. "Туристы после 1 июня действительно хлынули в Батуми. И если раньше большинство игроков составляли граждане Турции, то сегодня - граждане Израиля. Соотношение примерно 30 на 70. Что касается турок, то их количество тоже увеличивается. Сначала были недоразумения на границе, поскольку гражданам Турции нужно заполнить анкету в электронном виде, пройти ПЦР-тесты, и только после этого их выпускают из страны. Но в последнюю неделю они уже разобрались", - рассказал Шота Амиранашвили.

Регулярное авиасообщение с Грузией по всем направлениям восстановлено еще 1 февраля. Граждане любой страны, включая Россию, могут попасть в Грузию по суше или воздуху, представив документы о наличии прививки от коронавируса. Граждане каких стран могут въехать в Грузию без прививки и что им для этого нужно, указано в материале "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

Граждане Грузии отметили простоту пересечения границы

На КПП "Сарпи" между Грузией и Турцией проблем с пересечением границы нет, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" грузинские граждане. Так, отельер из Кобулети Мария Диасамидзе впервые за несколько месяцев выехала в Турцию с семьей для отдыха.

"Очень легко переходить [границу], очередей нет. На грузинской стороне ничего не спрашивают, кроме ПЦР-теста. На турецкой стороне стоит health-control (служба медицинского контроля. - Прим. "Кавказского узла") - это перед КПП оборудовано окно. Туда подходишь, сдаешь паспорт и ПЦР-тест, они выписывают какую-то бумажку о том, что удостоверили ПЦР-тест, и после этого уже отправляют на турецкую таможню", - рассказала Диасамидзе.

По ее словам, со свидетельством от медслужбы люди направляются к таможне, и там, если человек намерен ехать в Турцию, а не вернуться сразу назад после встречи со знакомым или получения посылки, то ему выдают свидетельство с QR-кодом. "Мы двигались группой, и везде проверяют этот QR-код - в автобусах, в супермаркетах, гостиницах, кафе", - отметила Мария Диасамидзе.

Елизавет Эркошар имеет ВНЖ Турции, она также указала на легкость пересечения границы. "Я живу в Стамбуле. У меня спросили ВНЖ, ПЦР-тест - и все. Так как я замужем, у меня никакой проблемы нет с пересечением. До этого должна была быть веская причина, но после 1 июня уже для всех свободно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елизавет Эркошар.

Однако для некоторых аджарских предпринимателей граница открылась слишком поздно. "Пока была закрыта граница, мы не могли ввозить товары для семейного бизнеса, связанного с продажей домашней утвари. Так что бизнес прогорел, и мне теперь приходится устраиваться на работу в другое место", - посетовала местная жительница Нато.

Открытие границы упростило растаможку машин

Многие граждане России, проживающие в Турции, пользуются автомобильным переездом с Грузией для того, чтобы без растаможивания ввезти и вывезти обратно свои транспортные средства, однако до 1 июня такой возможности не было. "Была проблема, что из-за карантина не могли машины ни загнать через Грузию, ни выгнать. Закрыта была и пешеходная граница. Машины приходилось перегонять через Одессу, Украину", - указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель компании-грузоперевозчика.

Обладателям вида на жительство в Турции позволено ввозить личное транспортное средство для личного пользования сроком на полгода, после чего автомобиль должен покинуть страну, причем новый въезд в Турцию этого транспортного средства возможен не ранее, чем через полгода. Для впервые въезжающих иностранных граждан этот срок равен двум годам, и многие россияне пользуются такой возможностью, чтобы не покупать автомобили в Турции, цены на которые в несколько раз выше стоимости аналогичных машин в России, пояснил грузоперевозчик.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии". Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".