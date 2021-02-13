Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси

13 февраля 2021, 23:22

Российские туристы при наличии прививки от коронавируса могут посетить Грузию, но единственным вариантом попасть в страну остаются авиарейсы с пересадкой. Можно ли обойтись без вакцины, каковы минимальные цены на перелет и особенности стыковки в Стамбуле, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Воздушное пространство открыто

Правительство Грузии разрешило восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля. Из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года: исключение составляли спецрейсы для возвращения на родину своих граждан, а также грузовые, чартерные, гуманитарные и технические рейсов. Попытки возобновить регулярные рейсы предпринимались с середины лета, но из-за ухудшения эпидемиологический ситуации запрет неоднократно продлевали .

«Мы посчитали возможным снять ограничение на регулярные авиарейсы с 1 февраля. Все авиакомпании, работающие в Грузии на сегодняшний день, а также новые авиакомпании, желающие войти на рынок Грузии, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы с определенной частотой», — заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава.

Кому разрешено въехать в Грузию без прививки

Согласно новым правилам, граждане любой страны, включая Россию, могут въехать в Грузию, предоставив документы о наличии прививки от коронавируса. На границе они должны предъявить справку, которая подтверждает прохождение полного курса вакцинации, при этом вакцина может быть любой.

В связи с пандемией коронавируса в разных странах мира введены различные ограничительные меры для населения. Какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, читайте в регулярно обновляемой справке «Кавказского узла» «Условия карантина в Грузии».

Без справки о вакцинации в Грузию могут прибыть только граждане Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и стран Евросоюза. Чтобы попасть в страну, им нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданного максимум за 72 часа до вылета. На третий день после прибытия в Грузию им необходимо сдать новый ПЦР-тест.

Только самолет

Иностранцы могут попасть в Грузию только через аэропорты. Сухопутные границы Грузии остаются открытыми исключительно для грузоперевозчиков, поэтому недорогие комбинированные маршруты вроде полета до Гюмри или Владикавказа с последующим въездом в Грузию на такси или автобусе туристам пока недоступны.

Грузия имеет приятный и разнообразный климат, древнюю и богатую историю. В ней большая диаспора из России: по разным оценкам от 30 до 100 тысяч человек. Как страна переживает упадок туристической отрасли из-за пандемии можно ознакомится в справке «Кавказского узла» «Грузия спасает турсезон».

Прямых рейсов пока нет

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники до закрытия авиасообщения из-за пандемии пользовались стыковочными рейсами.

По данным билетных агрегаторов, в феврале из Москвы в Тбилиси можно улететь через Стамбул (от 25 000 рублей), Ереван (от 30 000 ) и Минск (от 42 000). Кроме того, рейсы в грузинскую столицу появились и в расписании авиакомпании Flydubai (от 28 000) . Цены приведены справочно: они постоянно меняются в зависимости как от сезона, так и от спроса, который в условиях пандемии все время колеблется.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал специальные справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

Информация об условиях стыковки в Ереване при перелете рейсами авиакомпании "Армения" сводится к времени между рейсами. При перелете из Тбилиси в Москву на пересадку в Ереване, по данным сайта авиакомпании, отводится один час. При перелете в обратном направлении пассажиру придется провести в Ереване 17 часов между рейсами. У белорусской "Белавиа" время ожидания в Минске составляет 6 с лишним часов в обе стороны. Других подробностей стыковки на своем сайте перевозчик также не описывает . Более широкий выбор вариантов перелета из Москвы в Тбилиси открыт, если выбирать пересадку в Стамбуле.

Стыковки в Стамбуле

Новый (третий) аэропорт Стамбула – один из самых больших в мире. В нем несложно заблудиться. Если вы летите рейсами одной авиакомпании, тем более Turkish Airlines, то волноваться нет причин. При короткой стыковке (минимально допустимая 1 час и 5 минут ) необходимо сразу отправляться в Short Connection Point и не стесняться спрашивать сотрудников аэропорта (а чаще всего вас встречают сотрудники авиакомпании).

В любом случае, если вы летите одной авиакомпанией, не стоит паниковать, если вдруг стыковка сорвется не по вашей вине (опоздает первый самолет), то вас посадят на следующий рейс. А вот при планировании своего багажа рекомендуется взять в ручную кладь самые необходимые вещи. При коротких стыковках основной багаж иногда не успевают перегрузить, и он «опаздывает» (если маршрут регулярный, то, как правило, в течение суток) .

Если авиакомпанией запланирована длинная пересадка более 4 часов, то вы можете воспользоваться ваучером на бесплатное питание. При стыковке более 12 часов класса Economy и более 9 часов класса Business – компания предлагает проживание в отеле и питание .

Примечания