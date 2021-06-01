Вид на небоскреб в Батуми. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

01 июня 2021, 09:03

Грузия открыла сухопутные границы для туристов

Въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с сегодняшнего дня при условии наличия справки о ПЦР-тесте. Также власти страны разрешили владельцам кафе и ресторанов рассаживать посетителей в закрытых залах.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 мая власти Грузии анонсировали открытие с 1 июня сухопутных границ страны. По словам министра экономики Натии Турнавы, для въезда в Грузию прибывающим нужно иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте. В случае если человек планирует пробыть в Грузии длительное время, то должен сдать повторный тест на коронавирус в течение трех дней. Открытие сухопутных границ может увеличить число случаев заражения COVID-19, отметили эпидемиологи.

11 апреля власти Грузии признали начало третьей волны коронавируса, отметив, что до 70 процентов заражений вызваны британским штаммом. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации остается в силе обязательное ношение масок на улице и так называемый "комендантский час". 17 мая власти уменьшили продолжительность комендантского часа на два часа, а также разрешили ресторанам и кафе принимать посетителей по выходным на открытом воздухе.

С 1 июня власти Грузии открыли сухопутные границы, в страну можно въехать из соседних государств – России, Азербайджана, Армении и Турции. Въезжающим рекомендуется иметь медицинскую страховку, сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

После открытия границ власти Грузии ожидают увеличения числа туристов, пояснил глава правительства Ираклий Гарибашвили. "Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ станет еще одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики", – привел сегодня ТАСС его слова.

Помимо открытия сухопутных границ, с 1 июня в Грузии также разрешено объектам общепита рассаживать посетителей в залах. Но при этом не допускается, чтобы за столом находилось одновременно более шести человек, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Жители Грузии и туристы на фоне ослабления ограничений должны строго соблюдать профилактические меры, поскольку в стране преодолен пик третьей волны коронавируса, но она еще не прошла, заявил директор Центра инфекционных заболеваний Тенгиз Церцвадзе. "Ослабление ограничений повышает риск увеличения динамики распространения коронавируса, ухудшения эпидемической ситуации. Мы должны строго соблюдать меры профилактики", – процитировал "Рустави-2" Тенгиза Церцвадзе, перевод слов которого выполнен "Кавказским узлом".

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 16 человек, а общее число смертей от COVID-19 достигло 4773. За сутки в Грузии подтверждено 360 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 343 963, следует из данных, опубликованных сегодня на правительственном сайте StopCov.Ge.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Попытка посетить кладбища в Грузии обернулась задержаниями активиста и политика", "Часть жителей Грузии отказались от пышного празднования Пасхи из-за COVID-19", "Власти Грузии сократили комендантский час на Пасху".

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