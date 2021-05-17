Власти Грузии ослабили карантинные ограничения на фоне притока туристов

17 мая 2021, 15:49

Продолжительность комендантского часа в Грузии уменьшена на два часа, теперь он будет начинаться в 23:00 местного времени, также ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей по выходным на открытом воздухе.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации остается в силе обязательное ношение масок на улице и так называемый "комендантский час". Под петицией правительству страны с требованием отменить комендантский час на 15 мая подписались 29 тысяч человек. В тот же день 128 человек оштрафованы за нарушение комендантского часа, а за нарушение правил ношения масок - 1 107 человек, еще 199 штрафов выписано за повторное нарушение масочного режима.

Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час, который действует с 21.00 (20.00 мск) до 05.00 (04.00 мск). Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки.

С сегодняшнего дня в Грузии сокращена продолжительность комендантского часа, он будет действовать с 23:00 (22:00 мск) до 05:00 (04:00 мск), такое решение принял оперштаб Грузии с учетом эпидемиологических тенденций, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

При этом будет ужесточен контроль за соблюдением комендантского часа и наказание за нарушение этого ограничения, сообщил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе. "Это значит, что ограничение будет задействовано ровно с 23:00 (22:00 мск)", – сказал Гибрадзе. До этого первые полчаса после наступления "комендантского часа" грузинские правоохранители снисходительно относились к людям, которые возвращались домой, и ограничивались устным предупреждением вместо штрафа, проинформировало издание.

Координационный совет также разрешил кафе и ресторанам с 22 мая принимать посетителей по выходным дням – в субботу и воскресенье на открытом воздухе. Дальнейшие смягчения ограничений могут быть приняты после 1 июня, сообщил сегодня "Report Грузия" со ссылкой на слова Георгия Гибрадзе.

Смягчение ограничений вызвано началом турсезона, отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. С наступлением лета поток туристов в Грузии растет и важно, чтобы правительство "ответило адекватно", сообщил портал "Новости Грузия".

За сутки в Грузии выявлены 504 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии - 330 879. За стки скончалось 27 пациентов, всего - 4469 человек, следует из сегодняшней информации на правительственном сайте stopcov.ge.

Штраф за нарушение масочного режима составляет 20 лари (примерно шесть долларов), но в случае повторного нарушения сумма в два раза больше. За нарушение "комендантского часа" штрафы значительные - две тысячи лари (более 600 долларов) с физлица и 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов) с юридического лица, сообщила "Грузия-онлайн".

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".