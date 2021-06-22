Власти Грузии смягчили масочный режим

22 июня 2021, 17:42

Ограничения на передвижение в ночное время перестанут действовать в Грузии 1 июля, обязательное ношение масок на улице отменено с сегодняшнего дня.

Как сообщал "Кавказский узел", грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час. Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки. 17 мая власти уменьшили продолжительность комендантского часа на два часа, а также разрешили ресторанам и кафе принимать посетителей по выходным на открытом воздухе.

В Грузии смягчены коронавирусные ограничения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "С сегодняшнего дня ношение маски на открытом воздухе не является обязательным, только в транспорте и в закрытых помещениях - это первое. А второе - с 1 июля отменяется комендантский час", - перевел слова Гарибашвили корреспондент "Кавказского узла".

Ограничения на передвижения в ночное время будут сняты с 23:00 (22:00 мск) 30 июня, пояснил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. При этом он не исключил, что в будущем ограничения будут ужесточены. "Посмотрим, какой будет ситуация в будущем. Пересмотр смягчения ограничений рассматривается на каждом совете в соответствии с эпидемиологической ситуацией", - привели слова Гибрадзе "Новости-Грузия".

Глава оперативного штаба напомнил, что кроме транспорта и закрытых помещений, носить маску следует на автобусных остановках, рынках и ярмарках, а также в такси, сообщило издание.

Власти стараются придерживаться золотой середины, пояснил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. "С одной стороны, чтобы не усугубить эпидемию, а с другой стороны, чтобы дать больше свободы экономике, потому что ясно, что сейчас туристический сезон и в страну приезжает много людей", - привело его слова издание Report.

Несмотря на отмену обязательного ношения масок, носить их все же рекомендуется. "Ношение маски желательно, но не обязательно", - процитировало его издание.

Рестораны, несмотря на отмену комендантского часа, смогут работать лишь до 24:00 (23:00 мск), это решение также касается баров, клубов и других развлекательных заведений, включая рестораны, действующие при гостиницах и отелях, проинформировало издание "Грузия Online".

За последние сутки в Грузии зафиксировано 914 случаев заражения коронавирусом, 24 человека скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 360 055 человек, умерли 5199 человек. Вакцинацию от коронавируса прошли 238 220 человек, в том числе за последние сутки - 3847, следует из информации на сайте stopcov.ge.

В течение двух недель в Грузии ожидается поступление крупной партии вакцины от коронавируса, отметил сегодня Гарибашвили. "К нам поступит 2 миллиона доз вакцины, и мы приступим к интенсивной вакцинации населения”, - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".