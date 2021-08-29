Участники схода против задержания главы администрации поселка Талги Асельдера Магомедова. Скриншот публикации в Instagram-паблике "Life \Жизнь Дагестан" https://www.instagram.com/p/CTHmPPlDy5r/

29 августа 2021, 12:14

Пользователи соцсетей поспорили о причинах задержания главы поселка Талги

Оружие и патроны, найденные у главы махачкалинского поселка Талги Асельдера Магомедова, были ему подброшены, предположили пользователи соцсетей, связав преследование чиновника с его борьбой с распространением наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа глава администрации махачкалинского поселка Талги Асельдер Магомедов был задержан в своем доме, а позднее отпущен из полиции после составления административного протокола. Жители поселка перекрыли трассу, потребовав освободить Магомедова. Силовики задержали чиновника из-за его борьбы с закладчиками наркотиков, заявили они. После освобождения главы поселка протестующие разблокировали трассу.

По неофициальным данным, у главы администрации были найдены оружие и патроны, рассказала "Кавказскому узлу" супруга чиновника Саният Абакарова. "Ворвались в дом, провели обыск, все перевернули. Понятых наших они запускать отказались, не дали зайти в дом даже родному брату мужа", – сообщила она.

Сообщение о задержании и освобождении Магомедова размещено вечером 28 августа в Instagram-паблике "Life \Жизнь Дагестан", насчитывающем 886 тысяч подписчиков. К 12.10 мск 29 августа оно набрало 45,1 тысячи просмотров, под ним размещено 63 комментария.

Авторы многих из них предположили, что чиновнику подбросили оружие и патроны. "Заезженная схема – "оружие и патроны", – написал, в частности, timyel.home. "Не зря Хизри сказал: "Оружия и наркотиков хватит на всех", – согласился vinsent_vega_111.

В феврале Хизри Шихсаидов, занимавший тогда должность спикера дагестанского парламента, оказался в центре скандала после публикации видео, в котором голос, похожий на его, призывает устранить политических оппонентов, подбросив им патроны и наркотики. Сам Хизри Шихсаидов назвал видеоролик монтажом и пояснил, что запись была сделана в кабинете главы Кумторкалинского района Салима Токаева, где Шихсаидов критиковал чиновника за то, что тот провалил избирательные кампании.

"Если бы он был плохой глава, люди за него не вышли бы", - предположил d.zd9. "Я не знаю его, ну, если народ вышел за него, и то, что он против наркоты, да, вы правы, тогда нужно искать тех, кто подставил его", – ответил на это ahur05. "Патроны, наркотики у любого найти можно", – заметил rashid.73v. "Налаженная система – находить оружие и патроны", – указал пользователь zeynal_2729_.

Схожие мнения высказали и пользователи "ВКонтакте" под публикацией в паблике "Голос Дагестана". "Борец с наркотиками, а [...] арсенал оружия, его подбросили", – предположил, в частности, Кирилл Белов. "Стандартная схема – подкинуть оружие, патроны", – согласился Ренат Сибатулин.

"Это большой вопрос, конечно, в чем он виноват, а в чем нет. Но факт то, что у кого угодно можно найти что угодно, если им это интересно", – заметил Рустам Гаджиев. "Не дают нам, чтобы мы и наши дети жили в чистоте, в порядке, без наркотиков!" – высказал мнение Курбан Магомедов.

МВД по Дагестану, по состоянию на 12.10 мск, не прокомментировало на своем сайте и в Instagram-аккаунте информацию о задержании Магомедова.

Напомним, в январе резонанс вызвало убийство 23-летнего жителя махачкалинского поселка Тарки Вали Абдурагимова, который выступал против распространителей наркотиков. По сообщениям пользователей соцсетей,  к незаконному обороту запрещенных веществ был причастен бывший силовик. 6 января в поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах задержаны два местных жителя. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве.

Примечание:

"Конфликт в поселке Тарки вызвал споры о практике выселения родни преступников", "Жители Тарки сообщили о массовой драке после убийства активиста", "Подозреваемый в убийстве дагестанского активиста озвучил причины конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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