Коллега Гаджиева счел нарушением отказы в предоставлении статуса общественного защитника

24 августа 2021, 21:56

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону дважды отклонил ходатайства дагестанского журналиста Идриса Юсупова о предоставлении статуса общественного защитника на процессе по делу Абдулмумина Гаджиева, отказ получила и супруга Кемала Тамбиева. Отказ ввести в дело общественных защитников не имеет под собой юридических оснований, указал Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд продолжает рассматривать дело Абдулмумина Гаджиева. 17 июня суд отклонил ходатайство обвиняемого по делу Гаджиева Кемала Тамбиева о предоставлении его жене статуса общественного защитника, сославшись на отсутствие у нее юридического образования. В Махачкале еженедельно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 23 августа участники одиночных пикетов в Махачкале указали на незащищенность журналистов от уголовного преследования и потребовали освободить политзаключенных.

По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

Журналист Идрис Юсупов подавал два ходатайства на предоставление статуса общественного защитника в Южном окружном военном суде, рассказал сам журналист. Первый раз он подавал ходатайство о предоставлении статуса общественного защитника Абдулмумина Гаджиева, в второй раз - Абубакара Ризванова, однако оба ходатайства были отклонены судом, сообщил Юсупов. Журналист подчеркнул, что отказ суда в удовлетворении ходатайства, по его мнению, является незаконным и не имеет под собой каких-либо юридических оснований. Он отметил, что сам факт отказа в предоставлении общественного защитника также является нарушением.

Статус общественного защитника четко прописан в Уголовно-процессуальном кодексе и, наряду с адвокатами, общественный защитник имеет право защищать подсудимого, указал журналист. По его словам, это не зависит от того, имеет подсудимый адвокатов по соглашению или нет. "Наряду с адвокатами может выступать защитником человека один из его близких родственников, как написано в кодексе, или иное лицо ", - подчеркнул Юсупов.

Подсудимый может привлечь в качестве своего общественного защитника специалиста любого профиля, для которого не является обязательным юридическое образование, пояснил журналист. "У общественного защитника в рамках уголовного заседания такие же полномочия, как у адвоката. Общественный защитник может заявлять ходатайства, исследовать материалы дела, задавать вопросы и высказывать свое мнение по определенным вопросам", - отметил Юсупов. Он добавил, что привлеченные в качестве общественного защитника специалисты по какому-либо профилю могут помочь основной защите, дав экспертную оценку материалам дела или просто принимая участие в судебном заседании и задавая вопросы участникам судебного процесса.

Юсупов отметил, что не планирует более подавать ходатайства о предоставлении статуса общественного защитника. Он уверен, что ходатайство будет вновь отклонено. Журналист указал, что в случае удовлетворения ходатайства, общественный защитник имеет право в этом статусе присутствовать не только на одном судебном заседании, на котором было рассмотрено ходатайство, но и на всех последующих и со всех широтой полномочий предоставляемых законом человеку с таким статусом.

Юсупов предположил, что суд отказал ему в ходатайствах из-за нежелания присутствия в суде журналиста в статусе общественного защитника. "Им было так удобнее. Они решили таким образом облегчить себе работу и, может быть, помешать какой-то огласке со стороны журналиста", - заключил Юсупов.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева подавала в суд ходатайство о предоставлении статуса общественного защитника в начале 2021 года, однако суд отклонил его, после чего Курджиева не больше не просила о предоставлении этого статуса, рассказала Курджиева. По ее словам, подавать повторное ходатайство нецелесообразно. "Вероятность того, что одобрят [ходатайство] очень низкая", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Курджиевой, она присутствовала на предыдущем судебном заседании в Ростовском окружном военном суде и получила от судьи разрешение на свидание. Однако из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, действующих в ростовском СИЗО, увидеться с мужем ей не удалось.

Получение статуса общественного защитника на фоне введенных ограничений на посещение судебных заседаний и запрета на свидания не является приоритетным и для супруги Абдулмумина Гаджиева Даны Сакиевой. По ее словам, она не подавала ходатайство о предоставлении статуса общественного защитника. На решение не подавать ходатайство повлиял также отказ суда по аналогичному запросу Идрису Юсупову, рассказала Сакиева корреспонденту "Кавказского узла".

Приговор по делу Гаджиева не должен отразиться на деятельности издания "Черновик"

Коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева не рассчитывают на справедливый приговор и опасаются закрытия "Черновика" по окончании судебного процесса по его делу, выяснила "Новая газета".

Руководителю Центра защиты прав СМИ* Галине Араповой известно о деле Гаджиева. По ее мнению, несмотря на преследование сотрудника "Черновика", риска полной ликвидации издания нет. "Не думаю, что юридически есть риск закрытия газеты из-за преследования ее журналиста. Даже если вынесут обвинительный приговор, это не основание для каких-либо санкций в адрес редакции, влекущих прекращение ее деятельности",- пояснила Арапова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что опасения заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова о возможном закрытии еженедельника не имеют обоснования. По ее словам, даже если контролирующие органы сочтут, "что главный редактор дал задание журналисту, которое противоречит закону и образует нарушение Уголовного кодекса России (является преступлением), это разве что основание для вынесения предупреждения от Роскомнадзора в адрес редакции по статье 4 Закона о СМИ (злоупотреблением свободой массовой информации считается использование СМИ для совершения уголовных преступлений)", пояснила правозащитник.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".

*Организация включена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.