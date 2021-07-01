Суд продлил на три месяца арест Абдулмумину Гаджиеву

01 июля 2021, 13:54

Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 28 октября срок ареста журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву и еще двум обвиняемым в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца, до 28 июля, срок ареста журналиста Абдулмумина Гаджиева, а также Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, которые вместе с ним проходят по делу о финансировании терроризма.

Журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование Гаджиева давлением на журналиста.

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжилось рассмотрение дела Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Родственники и знакомых подсудимых на заседании не присутствовали, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Гособвинитель заявил, что подсудимые "могут скрыться от суда, оказать давление на свидетелей" и "эти основания не отпали", а характеризующие их данные не изменились. Он попросил продлить арест трех обвиняемых на три месяца.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов попросил отказать в удовлетворении этого ходатайства. По его мнению, четверо допрошенных свидетелей обвинения и другие доказательства не подтверждают версию, что подсудимые могут скрыться или надавить на участников процесса.

Прокурор "демонстрирует формальный подход" в вопросе продлении меры пресечения, заявила адвокат Ризванова Лиана Амирджанова. Она отметила, что предыдущее решение суда о продлении ареста еще не вступило в силу, так как обжаловано. Сам Ризванов подчеркнул, что заявлений о давлении подсудимых на кого-либо в деле нет.

Адвокат Тамбиева Оксана Малюкова также посчитала, что гособвинитель не представил достаточных оснований для продления ареста. Все адвокаты попросили изменить меру пресечения на более мягкую, Гаджиев и Тамбиев поддержали своих защитников. Тем не менее, коллегия из трех судей продлила арест всех троих до 28 октября 2021 года.

Суд сегодня не смог допросить по видеосвязи свидетелей, прибывших в гарнизонный военный суд в Махачкале. Следующее заседание намечено на 10 мск 29 июля.

Напомним, коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку, требуя освободить журналиста и пресечь практику бездоказательных арестов. 12 апреля учредитель и заместитель главного редактора газеты "Черновик" на пикетах в Махачкале потребовали освободить Гаджиева и положить конец практике бездоказательных арестов.

Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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