Коллеги журналиста Гаджиева провели пикеты в его поддержку

12 апреля 2021, 23:48

Учредитель и заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов и Магди Камалов на пикетах в Махачкале потребовали освободить журналиста издания Абдулмумина Гаджиева и положить конец практике бездоказательных арестов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку. 5 апреля участники пикетов в Махачкале потребовали освободить журналиста Гаджиева и пресечь практику бездоказательных арестов. Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. На заседании суда по делу Гаджиева 18 марта сторона обвинения зачитала доказательства.

Два одиночных пикета прошли сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в центре Махачкалы. Первый одиночный пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, инициатором второго одиночного пикета выступил учредитель газеты Магди Камалов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказал "Кавказскому узлу" Магомед Магомедов, он вышел на одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование. Второй пикет провел Магди Камалов с требованием "прекратить аресты без доказательств".

По словам Магомедова, прохожие и водители проезжающих мимо автомобилей реагировали на пикеты одобрительно. "Проходящие мимо люди реагировали в основном, положительно: поддерживали нас, интересовались, на какой стадии находится процесс по делу Гаджиева",- пояснил Магомедов.

Сотрудники правоохранительных органов к концу каждого одиночного пикета потребовали объяснений от Камалова и Магомедова. Журналист отметил, что это обычная процедура, а проведению акций силовики не препятствовали.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".