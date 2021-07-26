26 июля 2021, 23:20

Коллеги Абдулмумина Гаджиева поддержали его пикетами в Махачкале

Участники одиночных пикетов в Махачкале потребовали прекратить преследование журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, положить конец практике арестов без доказательств и освободить политзаключенных. 

"Кавказский узел" писал, что в Махачкале еженедельно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 19 июля эти пикеты привлекли повышенное внимание полицейских, рассказали активисты.

Журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев, по версии следователей, собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

Коллеги Гаджиева провели сегодня три одиночных пикета на пересечении проспекта Гамзатова и  улицы Дахадаева в Махачкале.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов вышел на пикет с требованием освободить журналиста и прекратить его уголовное преследование. Второй одиночный пикет, с требованием "Прекратить аресты без доказательств", провел учредитель "Черновика" Магди Камалов, рассказал  "Кавказскому узлу" журналист Идрис Юсупов. 

Третий одиночный пикет провел сам Идрис Юсупов - он держал плакат с требованием освободить политзаключенных. Акцию освещали журналисты ряда СМИ, отметил он.

По словам Магомеда Магомедова, во время его одиночного пикета водители проезжавших мимо автомобилей сигналили, выражая свою поддержку акции. Сотрудники правоохранительных органов потребовали у пикетчиков объяснения в письменной форме и записали их личные данные, добавил он. 

Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Дагестанский активист Эдуард Атаев пожаловался на давление полиции", "Суд продлил на три месяца арест Абдулмумину Гаджиеву", "Суд отказал жене Кемала Тамбиева в статусе общественного защитника".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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