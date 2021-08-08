08 августа 2021, 12:14

Испорченные продукты обнаружены в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер

Правоохранители нашли просроченные продуты в вагоне-ресторане поезда, где питались госпитализированные после этого с отравлением на Кубани дети.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа с поезда Мурманск - Адлер были сняты 20 детей, ехавших из Карелии на отдых, их госпитализировали. К сегодняшнему дню их число возросло до 87. Заболевание детей вызвано норовирусом, сообщил Роспотребнадзор. Ведомство отстранило от работы кухонного рабочего вагона-ресторана, в котором питались дети. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной массового отравления могла стать антисанитария в поезде и испортившиеся из-за жары продукты, предположили пользователи соцсети.

Всего в поезде Мурманск - Адлер в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Дети направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (поселок Лермонтово), "Морская звезда" (поселок Новомихайловский), "Юбилейный" (поселок Шепси). По словам источника, в лагерях и домах отдыха организованы обсерваторы, чтобы поместить пассажиров поезда на карантин.

В вагоне-ресторане поезда, где ужинали дети, обнаружены продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, сообщил сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС .

Кроме того, были найдены "гнилые овощи и хлеб с плесенью", - сказал источник.

Напомним, ранее сообщалось, что дети поужинали в вагоне-ресторане вечером 6 августа рисом, курицей и салатом, а наутро у них появились симптомы отравления.

Примечание:

"29 кубанских школьников обратились в больницу с признаками отравления", "Число отравившихся школьников на Кубани достигло 57", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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