23 января 2021, 14:10

29 кубанских школьников обратились в больницу с признаками отравления

Ученики в станице Троицкой Крымского района обратились в больницу с признаками пищевого отравления после обеда в школе, сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, предположительно, дети отравились во время школьного обеда, в больницу обратились 29 человек.

Жизни и здоровью школьников ничего не угрожает, госпитализированных нет, пишет со ссылкой на пресс-службу Крымской межрайонной прокуратуры "Интерфакс".

"[Произошло] массовое обращение несовершеннолетних в Троицкую амбулаторию с признаками гастроэнтерита... Вчера все ели в школе плов и консервированные помидоры", - цитирует представителя прокуратуры Краснодарского края ТАСС.

Крымская межрайонная прокуратура совместно с Роспотребнадзором начала проверку обстоятельств инцидента. "Будет дана оценка причин и условий произошедшего, санитарно-эпидемиологическому законодательству и организации детского питания, качеству оказания услуг индивидуальным предпринимателем, поставляющим продукцию в школу, а также качеству оказания медицинской помощи пострадавшим", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал о массовом отравлении жителей Губернского микрорайона Краснодара. Они обратились за помощью врачей с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией 1 марта 2020 года после празднования Масленицы. В больницы попали 21 ребенок и один взрослый.

Примечание:

"Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51", "Число отравившихся школьников на Кубани достигло 57", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

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