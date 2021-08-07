20 человек госпитализированы на Кубани после отравления в поезде

07 августа 2021, 14:08

Признаки кишечной инфекции выявлены у детей в поезде, следовавшем из Мурманска в Адлер, 20 человек госпитализированы в больницы Краснодарского края, сообщила пресс-служба СКЖД.

В Адлер в составе организованных групп направлялись около 250 несовершеннолетних пассажиров. 20 из них с подозрением на кишечную инфекцию сегодня были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, уточнила пресс-служба.

"Еще 15 несовершеннолетних пассажиров с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра, проведенного работниками ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина города Краснодар". В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей", - сказано в сообщении на сайте СКЖД.

"Кавказский узел" ранее писал о массовом отравлении кубанских школьников в январе. В больницу тогда обратились 29 человек из станицы Троицкой Крымского района.