07 августа 2021, 14:08

20 человек госпитализированы на Кубани после отравления в поезде

Признаки кишечной инфекции выявлены у детей в поезде, следовавшем из Мурманска в Адлер, 20 человек госпитализированы в больницы Краснодарского края, сообщила пресс-служба СКЖД.

В Адлер в составе организованных групп направлялись около 250 несовершеннолетних пассажиров. 20 из них с подозрением на кишечную инфекцию сегодня были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, уточнила пресс-служба.

"Еще 15 несовершеннолетних пассажиров с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра, проведенного работниками ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина города Краснодар". В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей", - сказано в сообщении на сайте СКЖД.

"Кавказский узел" ранее писал о массовом отравлении кубанских школьников в январе. В больницу тогда обратились 29 человек из станицы Троицкой Крымского района.

Примечание:

"Моряки выписаны из больницы после отравления на судне в Керченском проливе", "16 детей выписаны из больниц после массового отравления в Краснодаре", "Отравление школьников после отдыха на Ставрополье обернулось уголовным делом".

Автор: "Кавказский узел"

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