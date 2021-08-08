Число госпитализированных после отравления в поезде детей на Кубани возросло до 87

08 августа 2021, 11:19

Дети из поезда Мурманск-Адлер, госпитализированные с симптомами кишечной инфекции, проходят лечение в трех больницах Краснодарского края, сообщил оперштаб.

Что было потом: У заболевших детей обнаружили норовирус. Сотрудника вагона-ресторана, в котором ужинали отравившиеся дети, отстранили от работы, а на кухне нашли сгнившие овощи и заплесневевший хлеб.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа с поезда Мурманск - Адлер были сняты 20 детей, ехавших из Карелии на отдых, их госпитализировали. По прибытии поезда в Туапсе были с подозрением на кишечную инфекцию еще 36 детей. Состояние их признано удовлетворительным. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отравление 56 детей произошло из-за норовируса, сообщил Роспотребнадзор. Санитарные врачи взяли анализы у работников-вагона ресторана, один из них отказался, его отстранили от работыи. Причиной массового отравления могла стать антисанитария в поезде и испортившиеся из-за жары продукты, предположили пользователи соцсети.

Всего в поезде Мурманск - Адлер в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Дети направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (поселок Лермонтово), "Морская звезда" (поселок Новомихайловский), "Юбилейный" (поселок Шепси). По словам источника, в лагерях и домах отдыха организованы обсерваторы, чтобы поместить пассажиров поезда на карантин.

В стационарах Кубани проходят лечение 87 пассажиров поезда Мурманск - Адлер, сообщил сегодня со ссылкой на оперштаб Краснодарского края ТАСС.

В Туапсинской центральной районной больнице №1 лечатся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь, привело сообщение оперштаба РИА "Новости". Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести, отмечается в сообщении.