Сотрудник вагона-ресторана отстранен от работы после массового отравления в поезде Мурманск-Адлер

08 августа 2021, 10:00

Роспотребнадзор отстранил от работы кухонного рабочего вагона-ресторана, в котором питались госпитализированные с отравлением из поезда Мурманск-Адлер дети. Причиной массового отравления могла стать антисанитария в поезде и испортившиеся из-за жары продукты, предположили пользователи соцсети.

Что было потом: У заболевших детей обнаружили норовирус, их число к сегодняшнему дню возросло до 87.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа с поезда Мурманск - Адлер были сняты 20 детей, ехавших из Карелии на отдых. Их госпитализировали в больницы Белореченска и Апшеронска с признаками кишечной инфекции. По прибытии поезда в Туапсе были с подозрением на кишечную инфекцию еще 36 детей. Состояние их признано удовлетворительным. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отравление 56 детей, которые ехали из Мурманска в Адлер, произошло из-за норовируса, сообщил Роспотребнадзор.

Всего в поезде Мурманск - Адлер в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Дети направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (поселок Лермонтово), "Морская звезда" (поселок Новомихайловский), "Юбилейный" (поселок Шепси). По словам источника, в лагерях и домах отдыха организованы обсерваторы, чтобы поместить пассажиров поезда на карантин.

Сотрудник вагона-ресторана, в котором питались заболевшие дети, отстранен от работы, сообщил 7 августа со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Роспотребнадзор отстранил от работы кухонного рабочего вагона-ресторана, в котором питались госпитализированные с отравлением ехавшие из Мурманска в Адлер дети. Причиной массового отравления могла стать антисанитария в поезде и испортившиеся из-за жары продукты, предположили пользователи соцсети.

По данным источника, санитарные врачи также взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов, дезинфицирующих средств из вагона.

Дети ели в вагоне-ресторане вечером 6 августа, их кормили рисом, курицей и салатом, сказал он.

Сообщения об отстранения работника вагона-ресторана на сайте Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по состоянию на 9.20 мск сегодня нет.

Пользователи соцсети предположили, что причиной заболевания детей могли стать испорченные из-за жары продукты и антисанитария в вагонах.

"Из Мурманска на поезде... Едой пропавшей накормили, вот и все. Жара-то какая", - написал пользователь lisenok0504, комментируя сообщение о массовом отравлении, опубликованное 7 августа в сообществе tipich_krd в соцсети Instagram, насчитывающем 483 тысяч подписчиков. По данным на 9.30 мск сегодня под постом пользователи оставили 93 комментария и 2691 отметки "нравится".

"Сама сегодня (7 августа) ехала в поезде, попросила положить небольшой контейнер в холодильник проводницу - она отказала! А как люди сутками едут?!" - возмутилась vesna_v_sochi.

"Бедные дети. Такое расстояние проехать, что бы в больнице полежать. Тут явное отравление продуктами и, скорее всего, из вагон-ресторана", - предположила nikulichka11.

"Проверить надо все: условия поездки детей, температуру в вагоне, питание, качество воды в туалетах. И тогда пусть Роспотребнадзор даст оценку. По-хорошему, проверять надо качество услуги перед поездкой!" - написала irinafetisova77319 в сообществе krddtp в Instagram, насчитывающее 316 подписчиков. Сообщение об отравлении детей в поезде, опубликованное в паблике 7 августа, по данным на 9.30 мск сегодня набрало 1473 отметки "нравится" и 14 комментариев.

"Грязные руки! Да а унитазы какие чистые? Кто там как садится на них! Вот вам и бациллы! Это ужас! Бедные дети - каникулы, отдых, все насмарку", - посочувствовала ребятам zh.anna5885.

"В этих поездах всё, что угодно подцепишь. Тем более дети", - согласилась aleksa_vlade.

"Да пищевое отравление могло быть от жары, нервов, и в поездах... сейчас очень душно, хоть и работают кондиционеры, еле-еле. Четыре раза ездила в этом году, и ни разу не было нормальной охлажденности, +28. Вот и стало плохо деткам", - высказала свою версию bykova2776.