Родители рассказали о жалобах детей на питание в поезде Мурманск - Адлер

08 августа 2021, 18:00

Дети из поезда Мурманск - Адлер, госпитализированные на Кубани с признаками кишечной инфекции, жаловались на низкое качество еды в вагоне-ресторане и насекомых в пище, рассказали их родители. "РЖД" отчиталась о ведомственной проверке отравления детей.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа были госпитализированы с признаками отравления 20 детей, ехавших из Карелии на отдых в поезде Мурманск – Адлер. Сегодня число пострадавших возросло до 87. В Туапсинской районной больнице лечатся 67 из них, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь, врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. Заболевание детей вызвано норовирусом, сообщил Роспотребнадзор. По данным источника в правоохранительных органах, в вагоне-ресторане, где ужинали дети, найдены продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, а также "гнилые овощи и хлеб с плесенью".

Всего в поезде Мурманск - Адлер в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Дети направлялись в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (поселок Лермонтово), "Морская звезда" (поселок Новомихайловский), "Юбилейный" (поселок Шепси).

Среди детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края, - 43 ребенка из Карелии, сообщил сегодня глава северного региона Артур Парфенчиков. "Накануне 20 ребят были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, и трое заболели сегодня ночью. Сейчас все 43 ребёнка находятся под постоянным наблюдением медиков", - написал он в своем Instagram-аккаунте.

По его данным, врачи оценивают состояние каждого ребёнка как удовлетворительное, "тяжёлых нет". Всего в поезде ехали на отдых в детские лагеря 140 детей из Карелии. "Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму", - подчеркнул глава Карелии.

"Для контроля за лечением направил в Туапсе главного врача Петрозаводской городской детской поликлиники №1 Надежду Дрейзис - нашего опытного педиатра. Кроме того, по моему поручению Минздрав республики создал горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону", - написал Артур Парфенчиков.

К 17.55 мск эта публикация набрала 157 отметок "нравится", под ней размещено три комментария. Автор одного из них, tonyalankina8316, указала, что ее сын ехал в этом поезде. "Сын сказал, уже намного лучше и ему и ребятам", - написала она.

Эта же публикация, размещенная на странице Парфенчикова во "ВКонтакте", к 17.55 мск набрала около 28 тысяч просмотров и 268 отметок "нравится". Под ней размещено 168 комментариев, в том числе родителей пострадавших детей.

"Информация из первых рук. Сейчас разговаривал по телефону с дочей (здесь мужчина назвал имя пострадавшей дочери. – Прим. "Кавказского узла") 9 лет, ехала в этот лагерь. Она рассказала, что дети заболели после того, как поели в вагоне-ресторане. Одна девочка обнаружила в супе таракана!!! Перед едой дети мыли руки в вагоне-ресторане, и сопровождающие раздали детям спиртовые салфетки для обработки рук. В 14-м и 15-м вагонах после еды детям стало плохо. Тошнило, рвало, диарея. Отравившихся высаживали на остановках. По приезду в лагерь осмотрели детей и, всех, кто жаловался на самочувствие, отправили в больницу. В том числе и мою дочь", - написал, в частности, Владимир Тимонин.

Недовольство дочери качеством питания в поезде озвучила также Анна Соколова. "Еда была отвратительная.. Дочь ехала в этот лагерь.. Есть было невозможно", - написала она. "Питались в вагоне-ресторане.. Еда была отвратительная, плюс под сомнением вода в бутылках, которую им дали", - уточнила Анна Соколова в другом комментарии.

"Вопрос в том, кто закупал продукты? Этим лучше заниматься на месте, тогда и отравлений можно было избежать. Надеюсь, что эта ситуация научит организаторов таких поездок в дальнейшем", - написал Анне Соколовой пользователь Сергей Николаевич. "Сергей, РЖД.. Питание включено в стоимость", - пояснила в ответ Анна Соколова.

"И наша [девочка] там в далеком Белореченске, ребятки, выздоравливайте и простите взрослых, ну не могут они или не хотят понять, что здоровье детей - это здоровье нации", - посетовала Marina Kolodina.

Организация питания в поезде вызвала нарекания и у Елены Александровой. "Мы не в первый раз отправляем детей этой турфирмой. До этого случая всё было хорошо. 2 года назад дети в вагоне-ресторане практически не ели, т.к. еда, по их словам, была отвратительная. В этом году они сказали, что еду в вагоне- ресторане есть можно. Итог: двое моих сыновей лежат в больнице в Белореченске и дочка - в больнице в Туапсе. Детям в Белореченске уже значительно лучше. Идут на поправку. Про Туапсе пока не знаю", - написала она.

О жалобах дочери рассказала и Анжелика Чумак в комментарии к публикации в Instagram-паблике "Новости Мурманска", на который подписаны 38,4 тысячи пользователей. "Моя дочь ехала в этом вагоне, сейчас находится в изоляторе инфекционной больницы. Детям было очень плохо, все жаловались на питание, жару и на малое количество воды, которую им выдавали. Ждём результаты анализов", - написала она.

"РЖД" отчитались о начале ведомственной проверки

Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование и выяснение "обстоятельств, послуживших причиной госпитализации детей", которые ехали в составе организованной группы поездом Мурманск – Адлер, сообщила пресс-служба компании.

"В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск – Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора-аренды с АО «ФПК». ОАО «РЖД» внимательно следит за состоянием госпитализированных детей. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "РЖД".

Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха, заверила компания. "ОАО «РЖД» призывает воздерживаться от преждевременных выводов на тему причин данного происшествия и дождаться результатов расследования компетентных органов", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Роспотребнадзор после отравления детей отстранил от работы сотрудника вагона-ресторана. В связи с отравлением детей следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).