Завур Угуев. Фото Reuters

05 августа 2021, 15:58

Дагестанский борец завоевал олимпийское золото

Борец вольного стиля Заур Угуев стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

Российский борец вольного стиля Заур (Завур) Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов, в финальной схватке Угуев победил индийца Кумара Рави со счетом 7-4, сообщило сегодня РИА "Новости".

Заур Угуев - воспитанник хасавюртовской спортшколы имени Мавлета Батырова, ученик заслуженного тренера Шеме Шемеева, проинформировало РИА "Дагестан". 

"Сегодня “золотой” день для нас. Утром награду высшей пробы для страны завоевал боксер, наш земляк Альберт Батыргазиев, а днем преуспел наш борец-вольник Заур Угуев. Дагестанская школа борьбы как всегда на высоте", -  привело  агентство слова министра спорта Дагестана Сажид Сажидов.

Угуева поздравил с победой глава Дагестана. "Наш талантливый борец Завур Угуев - чемпион Олимпийских игр в Токио! Это первое олимпийское золото наших вольников в этом году. Дагестанская школа борьбы снова на пьедестале! Завур не оставил шансов противникам и доказал, что равных ему в этом весе нет", - написал на своей странице в Instagram Сергей Меликов.

"Кавказский узел" также писал, что дагестанский боксер Альберт Батыргазиев одержал сегодня победу на Олимпиаде в Токио над спортсменом из США Дюком Рэганом и принес России 15-ю золотую медаль.

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде", "Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль", "Грузинский тяжелоатлет завоевал олимпийское золото".

Автор: "Кавказский узел"

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