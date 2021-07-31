Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде

31 июля 2021, 14:27

Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитаций двоих дзюдоистов из Грузии после того, как они самовольно покинули Олимпийскую деревню, чем нарушили правила по профилактике коронавируса.

30 июля в японском сегменте соцсетей распространились фотографии, на которых были показаны обладатели серебрянных наград на Олимпиаде в Токио – грузинские дзюдоисты Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили. Спортсмены были запечатлены во время посещения одной из достопримечательностей столицы Японии – Токийской башни, передал сегодня на своем сайте телеканал РЕН ТВ.

После этого Оркомитет Олимпийских игр в Токио информировал о лишении аккредитаций двоих грузинских дзюдоистов из-за нарушения коронавирусных протоколов, передало сегодня РИА "Новости". При этом в публикации не указаны имена спортсменов.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили уступил в финале японцу Шохею Оно, завоевав серебряную медаль. Парламент Грузии прервал заседание, чтобы посмотреть выступление спортсмена. К 31 июля грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Олимпиаде, а сборная Грузии вышла на 21-е место в общекомандном медальном зачете, сообщило издание Sports.ru.

Из отобравшихся на токийскую Олимпиаду 35 грузинских спортсменов почти половину составляли борцы. Девять человек выступали в дзюдо (Татьяна Левицкая-Шуквани, Этер Липартелиани, Лухум Чхвимиани, Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Варлам Липартелиани и Гурам Тушишвили). Четверо – в греко-римской (Рамаз Зоидзе, Лаша Гобадзе, Джордж Мелиа и Якоб Каяя) и трое – в вольной борьбе (Автандил Кенчадзе, Элизбар Одикадзе и Гено Петриашвили), говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".