Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио

27 июля 2021, 20:24

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального. Кто из них представляет Северный и Южный Кавказ, какие медали завоеваны и чем эта Олимпиада уникальна - в справке «Кавказского узла».

Победители и призеры Токио

Ростовчанка Владислава Уразова стала обладателем золотой медали в составе женской команды по спортивной гимнастике в командном многоборье. Несмотря на падение на бревне, она показала один из лучших результатов на брусьях.

Золотую медаль олимпийских игр в составе мужской сборной России по спортивной гимнастике, выигравшей командный турнир в многоборье, получил этнический армянин Артур Далалоян .

Грузинские дзюдоисты выиграли первые олимпийские медали своей сборной. Это сделали, заняв вторые места и завоевав серебро, Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг) и Важа Маргвелашвили (до 66 кг) .

Спортсменка из Ростовской области Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио.

Лучница из Таганрога Елена Осипова в составе женской сборной России завоевала серебряную медаль.

Кто из российских олимпийцев представляет Юг России

В состав сборной России на Олимпиаде в Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин) . Юг Россиив ней официально представлен 53 спортсменами в 20 видах спорта. 39 – в основном и 14 – в параллельном зачете 1 .

В гандболе выступают 8 спортсменов с юга России, в гребле на байдарках и каное – 7, в дзюдо и вольной борьбе – по шесть. Четверо представляют бокс, трое – парусный спорт и легкую атлетику, по двое - гребной спорт, греко-римскую борьбу, спортивную гимнастику и прыжки на батуте. По одному спортсмену приходится на другие виды спорта - художественная гимнастика, фехтование, теннис, синхронное плавание, регби-7, прыжки в воду, стрельба из лука, конный спорт и водное поло.

Самое большое представительство – у Краснодарского края, от него выступают 18 человек. На втором месте – Ростовская область с 17 спортсменами, на третьем – Дагестан с 6, и чуть отстала от него Северная Осетия, которую представляют 5 человек. Также в сборную вошли 3 спортсмена из Чечни, по одному из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей.

Боксеры Гаджимагомедов Муслим (Краснодарский край), Хатаев Имам (Чечня), Далгатова Саадат и Магомедалиева Зенфира (Дагестан). Ватерполистка Федотова Анастасия (Волгоградская область). Митин Андрей - в конном спорте (Северная Осетия). Прыжки в воду - Кузнецов Евгений (Ставропольский край).

Гандболистки Бобровникова Владлена, Вяхирева Анна, Калинина Виктория, Кузнецова Полина, Макеева Ксения, Манагарова Юлия, Сень Анна - все из Ростовской области. Еще одна, Самохина Дарья, представляет Астраханскую область.

Вольные борцы Овчарова Любовь (Краснодарский край), Козырев Сергей и Найфонов Артур (Северная Осетия), Рашидов Гаджимурад и Садулаев Абдулрашид (Дагестан). Греко-римские борцы Семенов Сергей (Краснодарский край) и Чехиркин Александр (Ростовская область).

Дзюдоисты Башаев Тамерлан и Шамилов Якуб (Чечня), Игольников Михаил (Краснодарский край), Хубецов Алан и Таймазова Мадина (Северная Осетия), Ильясов Нияз (Ростовская область). Гребцы на байдарках и каноэ Гусев Олег, Луканцов Евгений и Спесивцев Максим (Ростовская область). А также представляющие Краснодарский край Мелантьев Виктор, Ромасенко Олеся, Степанова Кира и Черниговская Светлана.

Легкоатлеты Шкуренев Илья (Волгоградская область), Шубенков Сергей (Краснодарский край) и Ласицкене Мария (Кабардино-Балкария). Представляющие Краснодарский край, гребцы Пименов Николай и Орябинская Елена, парусный спорт - Аскеров Александр, Грибанов Денис и Созыкин Павел, стрельба из лука - Осипова Елена (Ростовская область).

Прыгун в воду Кузнецов Евгений (Ставропольский край), прыгуны на батуте Ушаков Дмитрий и Кочесок Сусана (Краснодарский край), регбистка Лушина Дарья (Краснодарский край), синхронистка Чигирева Влада (Ростовская область), спортивные гимнасты Нагорный Никита и Владислава Уразова (Ростовская область), теннисистка Веснина Елена (Краснодарский край), рапиристка Коробейникова Лариса (Ростовская область), художественная гимнастка Тищенко Алиса (Краснодарский край).

По месту рождения

Среди других спортсменов, представляющих российский Кавказ уже неофициально, можно отметить родившуюся в Грозном российскую пловчиху Юлию Ефимову. Трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15). Впрочем, некоторые спортивные журналисты считают, что ее эпоха подошла к концу, да и она сама признает, что на этой Олимпиаде она «не в той форме, какая должна быть» . И, действительно, 27 июля Юлия выступила в финале, но заняла только 5 место .

В Ингушетии родились борец греко-римского стиля Муса Евлоев и дзюдоист Муса Могушков. Вольный борец Заурбек Сидаков родился в Беслане, теннисист Аслан Карацев – во Владикавказе. В Дагестане родились российская шпажистка Айзанат Муртазаева и нападающая регбийной команды Байзат Хамидова.

Звездные олимпийцы с Кавказа

Мария Ласицкене (Кучина)

Российская спортсменка, прыгунья в высоту, неоднократная чемпионка России, Европы и мира. Уроженка Кабардино-Балкарии. Представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область, выступая за Центральный спортивный клуб Армии. Единственная в истории российской легкой атлетики и мировых прыжков в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин) четырехкратная победительница общего зачета «Бриллиантовой лиги».

Подготовка к Олимпиаде у нее, как и у других российских легкоатлетов была смазана – пропустили чемпионат Европы в марте 2021 года из-за допинговых скандалов. Перед Олимпиадой Мария Ласицкене выиграла 2 старта – 17 июля выиграла золото на международном турнире в Финляндии, а 24 июля заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в Москве.

Сергей Шубенков

Российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 60 и 110 метров с барьерами – чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Выступает за Краснодарский край. Как и Мария Ласицкене, признавался лучшим легкоатлетом России в 2017 и 2018 годах.

В январе 2021 года, согласно письмо AIU, в пробе Сергея Шубенкова были обнаружены запрещенные препараты из списка WADA. Спортсмен отрицал свою причастность к употреблению допинга, но из-за закрытости рассмотрения дела на мог обнародовать детали. 21 июня 2021 года с Сергея были сняты все обвинения, и он был допущен к Олимпийским играм .

Абдулрашид Садулаев

Российский борец вольного стиля в весовой категории до 97 кг, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. Выступает от Дагестана. Аварец. В 2014 году, во время одного из молодежных турниров, получил прозвище «Русский танк» за силу и волю к победе .

Грузия

В Грузии на токийскую Олимпиаду отобрались 35 спортсменов . Почти половина из них - борцы - 9 человек выступают в дзюдо (Татьяна Левицкая-Шуквани, Этер Липартелиани, Лухум Чхвимиани, Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Варлам Липартелиани и Гурам Тушишвили). Четверо - в греко-римской (Рамаз Зоидзе, Лаша Гобадзе, Джордж Мелиа и Якоб Каяя) и трое – в вольной борьбе (Автандил Кенчадзе, Элизбар Одикадзе и Гено Петриашвили).

Пять человек в легкой атлетике (Георгий Муджаридзе, Лаша Гулелаури, Софико Шатиришвили, Беник Абрамиани и Бачана Хорава), четыре – в тяжелой атлетике (Лаша Талахадзе, Антон Плесной, Шота Мишвелидзе и Гога Чхеидзе) и три спортсмена – в боксе (Сахил Алахвердов, Эскеркан Мадиев и Георгий Харабадзе). Двое - в плавании (Мариам Имнадзе и Ираклий Ревишвили) и по одному – в карате (Гогита Аркания), стрельбе (Нино Салуквадзе), художественной гимнастике (Саломея Пажава), фехтовании (Сандро Базадзе) и теннисе (Николоз Басилашвили).

Фавориты

Лухум Чхвимиани – действующий чемпион мира, победитель Европейских игр, трехкратный победитель этапов Гран-при, а также победитель турнира из серии «Большой шлем» в 2021 году, занимает в рейтинге Международной федерации дзюдо 10 место . К грузинским фаворитам также относят Николоза Басилашвили, Сандро Базадзе, Ираклия Ревишвили и Эскерхана Мадиева .

За Грузию выступает первая женщина в истории, которая приняла участие в 9 Олимпийских играх – олимпийский чемпион 1988 года стрелок из пистолета Нино Салуквадзе. А за Российскую сборную – известный дзюдоист, родившийся в Грузии, Роберт Мшвидобадзе.

Азербайджан

Республика представлена на токийской олимпиаде 44 спортсменами в 13 видах спорта. В состав сборной Азербайджана для участия в Играх 2020 года вошел целый ряд олимпийских призеров: олимпийский чемпион Шариф Шарифов (вольная борьба), серебряные медали завоевывали Рустам Оруджев (дзюдо), Мария Стадник (вольная борьба) и Лоренсо Сотомайор (бокс) и бронзовые медалисты Гаджи Алиев (вольная борьба) и Милад Беиги Харчегани (тхэквондо). 19 представляющих Азербайджан на Олимпийских играх спортсменов являются натурализованными (ранее они выступали за такие страны, как Россия, Куба, Украина, Болгария, Индонезия, Иран, Грузия) .

Олимпийские путевки получили дзюдоисты Карамат Гусейнов (60 кг), Орхан Сафаров (66 кг), Рустам Оруджев (73 килограмма), Мурад Фатиев (81 килограмм), Мамедали Мехтиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), Аиша Гурбанлы (48 кг), Ирина Киндзерская (свыше 78 кг). Борцы вольного Гаджи Алиев (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Шариф Шарифов (97 кг), Мария Стадник (50 кг), Элис Манолова (68 кг), а также греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

В сборную отобрались боксеры Тайфур Алиев (57 кг), Джавид Челебиев (63 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг), Альфонсо Домингес (81 килограмм), Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг), каратисты Фирдовси Фарзалиев (67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Ирина Зарецка (свыше 61 кг) и тхэквондисты Милад Бейги Харчегани (80 кг), Фарида Азизова (67 кг).

В Токио выступят художественные гимнасты Зохра Агамирова и групповая команда Азербайджана (Алия Пашаева, Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Зейнаб Гумметова, Дарья Сорокина), спортивные гимнасты Иван Тихонов и Марина Некрасова, легкоатлеты Назим Бабаев (тройной прыжок), Анна Скидан (метание молота), пловцы Максим Шемберев и Марьям Шейхализадеханган, стрелки Руслан Лунев и Эмин Джафаров, саблистка Анна Башта, бадминтонист Эди Рески Двичао и шоссейник Эльчин Асадов, триатлонист Ростислав Певцов .

В российской сборной

За олимпийскую сборную России выступает азербайджанец, боксер в весовой категории до 63 кг, Габил Мамедов. А на ковре в вольной борьбе в весовой категории до 68 кг поборется азербайджанка Ханум Велиева, представляющая Красноярский край .

Армения

По данным Национального Олимпийского Комитета, 17 представителей Армении поборются за медали в вольной и классической борьбе, боксе, тяжелой атлетике, стрельбе, дзюдо, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике.

Путевки на Олимпийские игры завоевали борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Алексанян (97 кг), вольные борцы Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Теванян (65 кг), боксеры Корьюн Согомонян (52 кг), Ованнес Бачков (63 кг), Арман Дарчинян (75 кг), спортивный гимнаст Артур Давтян, стрелок Эльмира Карапетян, тяжелоатлеты Изабелла Яйлян (59 кг), Симон Мартиросян (109 кг), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), пловцы Артур Барсегян, Варсеник Манучарян, а также тройной прыгун Левон Агасян.

В российской сборной

В олимпийскую сборную России вошли два этнических армянина. Спортивный гимнаст Артур Далалоян и теннисист Карен Хачанов .

Важные факты о токийской Олимпиаде

Первые Олимпийские игры, которые были перенесены, а не отменены в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а также первые в истории Олимпийские игры, которые проходят в нечетный год и первые в истории Олимпийские игры, которые проходят без зрителей .

Летние Олимпийские игры 2020 —XXXII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в столице Японии Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 проходят на год позже. При этом Игры сохраняют приставку «2020» в маркетинговых целях .

В программу игр добавлены новые виды спорта: карате (ката + кумитэ), серфинга, скалолазания (скоростное лазание + боулдеринг + альпинистское восхождение) и скейтбординга (уличный + парковый) и возвращены после перерывов (с 2012 года) бейсбол и софтбол . Также, в существующие виды добавлены новые дисциплины .

Примечания