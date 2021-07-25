Ростовская рапиристка стала бронзовым призером Олимпиады

25 июля 2021, 14:49

Спортсменка из Ростовской области Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио. Ее победа принесла российской сборной пятую олимпийскую медаль.

Как писал "Кавказский узел", женская сборная России сегодня вышла в финал турнира по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио, однако в решающей встрече уступила команде Южной Кореи. Серебряную медаль в составе российской сборной завоевала спортсменка из Таганрога Елена Осипова.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа, на них приехали около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыгрывают 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, информирует на своем сайте Олимпийский комитет России.

Лариса Коробейникова завоевала для сборной России пятую медаль на Олимпийских играх, став бронзовым призером турнира по фехтованию на рапирах. В поединке за третье место она победила итальянку Аличу Вольпи со счетом 15:14, сообщает РИА Новости.

Эта бронзовая медаль стала второй для российской сборной на Играх в Токио, ранее российские спортсмены также завоевали одно золото и два серебра. При этом для Коробейниковой награда стала первой олимпийской медалью в индивидуальном первенстве, информирует агентство.

Матч за третье место между Коробейниковой и Вольпи начался в 13.50 мск, уточняет "Чемпионат".

Напомним, в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне спортсмены из Ростовской области завоевали девять медалей - три золотых, три серебряных и три бронзовых. Лариса Коробейникова тогда удостоилась серебряной медали в командном первенстве в фехтовании рапирой.

В 2014 году Лариса Коробейникова как серебряный призер Олимпиады-2012 стала одной из тех, кто пронес в Ростове-на-Дону факел зимней Олимпиады в Сочи.