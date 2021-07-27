Ростовская гимнастка Уразова завоевала олимпийское золото

27 июля 2021, 16:52

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории Олимпийских игр выиграла золотые медали в командном многоборье. Среди обладателей медалей - ростовская гимнастка Владислава Уразова.

Как писал "Кавказский узел", спортсменка из Ростовской области Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио. Ее победа принесла российской сборной пятую олимпийскую медаль.

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио. Результат россиянок — 169,528 балла. В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании, сообщил сегодня "Чемпионат".

Это шестая золотая медаль России на Олимпийских играх в Токио, проинформировало сегодня РИА "Новости".

В составе российской сборной 17-летняя ростовчанка Владислава Уразова. Несмотря на падение на бревне, она показала один из лучших результатов на брусьях, отметило издание "Большой Ростов".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".