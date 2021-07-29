Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль

29 июля 2021, 16:06

Золотая медаль в составе женской сборной России по фехтованию на рапире стала второй олимпийской наградой для ростовской спортсменки Ларисы Коробейниковой после "бронзы" в личном зачете.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля спортсменка из Ростовской области Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио. Ее победа принесла российской сборной пятую олимпийскую медаль.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа, на них приехали около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыгрывают 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, информирует на своем сайте Олимпийский комитет России.

Российские рапиристки выиграли сегодня золотые медали в командном турнире. В финале они победили команду Франции со счетом 45:34, сообщило агентство "Весь спорт".

В составе сборной России "золото" завоевала ростовская спортсменка Лариса Коробейникова, также в команду входят Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, сообщил "Большой Ростов".

В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. Медаль рапиристок стала восьмым "золотом" российской делегации на Олимпиаде в Токио, также российские спортсмены выиграли 11 серебряных и 8 бронзовых наград, отметило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне спортсмены из Ростовской области завоевали девять медалей - три золотые, три серебряные и три бронзовые. Лариса Коробейникова тогда удостоилась серебряной медали в командном первенстве в фехтовании рапирой.

В 2014 году Лариса Коробейникова как серебряный призер Олимпиады-2012 стала одной из тех, кто пронес в Ростове-на-Дону факел зимней Олимпиады в Сочи.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".