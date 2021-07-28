28 июля 2021, 17:39

Ростовский гимнаст Нагорный завоевал вторую медаль на Олимпиаде

Ростовчанин Никита Нагорный получил сегодня бронзовую медаль Олимпийских игр в личном многоборье, до этого он завоевал золото в командных соревнованиях. 

Как писал "Кавказский узел", женская сборная России по спортивной гимнастике 27 июля впервые в истории Олимпийских игр выиграла золотые медали в командном многоборье. Среди обладателей медалей - ростовская гимнастка Владислава Уразова.

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл сегодня  бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в индивидуальном многоборье. По результатам выступления на шести снарядах он набрал в общей сумме 88,031 балла. Чемпионом стал японец Даики Хашимото (88,465), серебро у китайца Сяо Жотэна (88,065), сообщило РИА "Новости". 

Это шестая бронзовая медаль российской делегации на Олимпийских играх в Токио. Всего у России 22 награды -  в том числе семь золотых,  девять серебряных  и шесть бронзовых, проинформировал "Спортэксперт".

"Бронза Нагорного — с золотым отливом. Потрясающая и честная борьба сильнейших. Очень достойная бронза!", - привел "Чемпионат" слова гимнастки Светланы Хоркиной.

26 июля российские гимнасты выиграли золото в командном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио. Донской спортсмен Никита Нагорный выступал последним и от его результатов зависел исход состязания, сообщила 26 июля государственная телерадиокомпания "Дон".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Лучница из Ростовской области выиграла серебро Олимпиады-2020 в Токио", "Дзюдоист из сборной Грузии завоевал серебряную медаль Олимпиады", "Дзюдоист Шавдатуашвили принес Грузии вторую олимпийскую медаль".

Автор: "Кавказский узел"

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